VFL-Fanclub “Hoffmannwölfe Fallersleben” wieder auf Boßeltour

Die Mitglieder des VFL-Fanclubs „Hoffmannwölfe Fallersleben“ haben neben ihrem Spaß am Fußball die Leidenschaft für die „etwas härtere runde Kugel“ entdeckt – das Boßeln.

Boßeln ist eine Sportart, bei der eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke geworfen wird. Sie wird in unterschiedlichen Varianten auf freien Flächen (Feldern, Wiesen), öffentlichen Straßen und befestigten Wegen gespielt.

Und genau daran haben die Mitglieder des VFL-Fanclubs „Hoffmannwölfe Fallersleben“ viel Spaß. Mindestens einmal im Jahr sind die „Hoffmannwölfe“ rund um Fallersleben unterwegs und treiben die Boßelkugeln über die Feldwege. In diesem Jahr waren rund 30 Mitglieder bei recht frischem Wind unterwegs. Aufgeteilt in drei Teams ging es vom Börneckenberg über den Kleekamp entlang der Mühlenriede bis vor die Tore Ehmens. Von dort wanderte man zurück nach Fallersleben ins Hoffmannhaus. Das Team des Hoffmannhauses bewirtete die „Hoffmannwölfe“ mit leckerem Grünkohl und allem was dazu gehört. Die Bewegung an der frischen Luft sorgte bei allen Teilnehmern/Innen für einen guten Appetit.

Im Anschluß an die leckere Stärkung wurde es dann noch einmal offiziel. Der Vorsitzende des Fanclubs Jörg Moser eröffnete die Jahreshauptversammlung und berichtete über das vergangene Vereinsjahr. Neben diversen gemeinsamen Aktivitäten wurde speziell die Fahrradtour mit anschließendem Grillen als gute Aktion gewürdigt. Sie fand im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des Fanclubs statt. Nach einer sehr gut ausgearbeiteten interessanten Streckenführung erreichten nach etwas über 30 Kilometer alle Teilnehmer gesund und munter die Grillstation und verbrachten mit leckerem Grillgut und Getränken den Rest des Tages bei tollem Sommerwetter.

Trotz verschiedenster Aktivitäten und Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2019 konnte die Kassiererin Petra Krebs über einen ausgeglichenen Kassenstand berichten. Die Kassenprüferinnen attestierten der Kassiererin eine tadellose Kassenführung und die Kassiererin sowie der gesamte bis 2021 gewählte Vorstand wurden einstimmig entlastet.

Ein weiteres Ereignis des Jahres 2010 wird sich so schnell nicht wiederholen. Der amtierende Fallersleber Volks- und Schützenkönig Detlev Moser wurde auch Tippkönig der „Hoffmannwölfe“. Von allen Teilnehmern hatte er die meisten richtigen Ergebnisse für die VFL-Bundeligaspiele der Saison 2018/2019 getippt. Somit darf sich Detlev Moser bis zum Juni 2020 „Doppelkönig“ nennen.

Die Versammlung beschloss abschließend eine Auswärtsfahrt zum Spiel Schalke 04 gegen den VFL Wolfsburg am 9. Mai 2020 zu organisieren.