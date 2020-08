Jan Gulich und Marit Wierleuker gewinnen die Vierer Clubmeisterschaft

Bei der diesjährigen Vierer Clubmeisterschaft im Golfclub Gifhorn waren am 15. und 16. August 21 Paare angetreten. Jan Gulich und Marit Wierleuker belegten dabei den ersten Platz.

Die Teilnehmer kämpften mit hohen Temperaturen und Schwüle, aber am Ende kamen alle gesund wieder im Clubhaus an. Gespielt wurde am Samstag ein Vierer mit Auswahldrive und am Sonntag der Klassische Vierer. Am Ende lieferten sich die Paarungen Sven Gulich/Maibritt Grenda und Jan Gulich/Marit Wierleuker einen interessanten Kampf um Platz 1, den am Ende Jan und Marit für sich entscheiden konnten.

Platzierungen:

Netto: Leni und Marius Rendt

1. Brutto: Marit Wierleuker und Jan Gulich

2. Brutto: Maibritt Grenda und Sven Gulich

3. Brutto: Michael Geertsen und Danny Rambow

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern.

Die Clubgastronomie von Frau Knoop verwöhnte die Spieler an beiden Tagen mit einem leckeren Halfway.

Auch die Greenkeeper hatten die Plätze hervorragend hergerichtet.