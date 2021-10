Völkerwanderung beim Dorfflohmarkt

Über 130 Verkaufsstände lockten Besucher von nah und fern.

Nach einem Jahr Pause, konnte in diesem Jahr der schon traditionelle Dorfflohmarkt in Ehra stattfinden. Bürger boten ihren Krimskrams oder Handarbeiten auf den eigenen Grundstücken an, auf dem Dorfplatz und im Gemeindegarten hinter dem Dorftreff MOSAIK fanden auswärtige Standbetreiber einen Platz für ihren Trödel.

Das MOSAIK-Team bot im Treff selbstgebackenen Kuchen und Torten an, die von Mitgliedern und Bürgerinnen gespendet wurden. Der Schützenverein Ehra bot kalte Getränke und Bratwurst an. Bistrotische und Festzeltgarnituren luden zu kurzen Pausen ein. Wer alle Winkel der Gemeinde anhand des Laufplanes erreichen wollte, hatte einen ausgiebigen Wandertag. Leider wurden die Parkmöglichkeiten am Schützen- oder Sportplatz nicht ausreichend genutzt, sodass Polizei immer wieder den Straßenbereich sichern musste. Der größte Teil der Teilnehmer war zufrieden. Und der Förderverein freut sich über diese riesige Resonanz und dankt allen Helfern und Unterstützern. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Förderverein und das Geld steht für die vielfältigsten Angebote im Dorftreff MOSAIK zur Verfügung.

Auch die Mitglieder der Kinderkirche waren mit Pastorenehefrau Marianne Kramer wieder mit einem Stand vertreten. Unter dem Motto „Brot teilen“ verkauften sie Lose für eine Tombola. Das eingenommene Geld steht für das Patenkind der Kinderkirche, Roshan aus Srilanka, zur Verfügung.

Die Kenner des Bücherflohmarktes fanden Sandra Brockmann auch auf dem Dorfring und alle hoffen, dass im Dezember wieder einer im Rahmen des Adventskranzanleuchtens stattfinden kann.

Und der nächste Dorftreff ist schon in Planung. Vielleicht sehen wir uns am 03. Oktober 2022 dann im Ortsteil Lessien.