Vorstandswahlen bei der katholischen Männergemeinschaft St. Michael

Am 16.Januar 2020, nach dem Rosenkranzgebet und der hl. Messe, hielten wir unsere Jahreshauptversammlung ab. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Hansgerd Engels gedachten wir im Gebet der im letzten Jahr Verstorbenen unserer Gemeinschaft, Bernhard Wirths und Gerhard Valentin.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: für 25 Jahre – Leo Krawczyk; für 35 Jahre – Arnold Brandl und Manfred Gerbig, für 50 Jahre – Wolfgang Schneider und Ferdinand Reitmeier; für 55 Jahre – Klaus Langer und herausragende 65 Jahre – Josef Lißner.

Den Bericht zur Kasse und der Jahresbericht wurde von Hansgerd Engels vorgelesen. Neben den Vorträgen und gemeinsamen Aktivitäten ist der Dämmerschoppen nach der hl. Messe am 1.Donnerstag des Monats eine gute Gelegenheit, mit einander ins Gespräch zu kommen.

Bei den Neuwahlen wurden Gerhard Kupka als 2.Vorsitzender und Helmut Nieschwitz, als 2.Beisitzer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Kassenwart stellte sich Henry Parrer zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Der Vorstandsposten des Schriftführers bleibt weiterhin vakant.

Das Jahresprogramm wurde ohne Einspruch angenommen. Höhepunkte in 2020 sind die Diözesanversammlung des Verbandes, die in St. Michael ausgerichtet wird und das 70. Stiftungsfest unserer Männergemeinschaft.

Unter TOP „Verschiedenes“ legte die Versammlung die Spendenabgabe fest: Die Sternsingeraktion und das Wolfsburger Hospizhaus sollen wie bisher Beiträge erhalten. Neu hinzugenommen wurde die finanzielle Unterstützung für sechs Jugendliche, die unsere Partnergemeinde in Bolivien besuchen werden. Dazu bekommen sie einen Zuschuss von 1.500 €.

Beim anschließenden Imbiss bot sich Gelegenheit zu Diskussion und Austausch.

von Hansgerd Engels