Vorstandswahlen beim Barnstorfer Tennisclub Am Hagen

Bei der 41. Jahreshauptversammlung des Barnstorfer Tennisclubs „Am Hagen“ standen neben den sportlichen Höhepunkten die gelungene Renovierung des Clubheims und das sehr erfolgreich verlaufene 40-jährige Jubiläum im Mittelpunkt der Berichterstattung des Vorstands über das Jahr 2019.

Kassenwartin Heike Jürgensen präsentierte eine positive Jahresrechnung 2019, die es ermöglichte, die restlichen Schulden des Vereins vorzeitig zu tilgen.

Sportwart Thomas Hasenlust berichtete über den Sportbetrieb und die Veranstaltungen des Jahres 2019 und gab einen Ausblick auf das Sportjahr 2020. Der Herren-50-Mannschaft ge-lang in ihrem 1. Jahr der Klassenerhalt in der Bezirksklasse. Die neu gemeldete Herren-60-Mannschaft startete in der Regionsliga und erreichte ungeschlagen und ohne Punktverlust die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksklasse. Das wieder von Andrea und Arnd Löbbert organisierte und geleitete Leistungsklassen-Turnier verzeichnete mit 28 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung.

Bei den anstehenden Wahlen bestätigte die Versammlung Friedhelm Lotz als 1. Vorsitzenden, Heike Jürgensen als Kassenwartin und Thomas Hasenlust als Sportwart in ihren Ämtern. Weiterhin unbesetzt bleibt das Amt des Schriftführers. Für die ausscheidende Doris Harten-stein rückt Christina Mislak in den Vereinsausschuss nach. Zum Kassenprüfer wurde Hans-Peter Hammerich gewählt.

Nach insgesamt 12-jähriger Tätigkeit als Vorstands- und Vereinsausschussmitglied wurde Doris Hartenstein mit einem Geschenk aus der aktiven Vereinsführungsarbeit verabschiedet.

Christina Mislak und Thomas Hasenlust wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft mit der

Goldenen Ehrennadel des Vereins ausgezeichnet.

Wie es Brauch ist, erhielten die Funktionsträger sowie eine Reihe von Mitgliedern für ihren außerordentlichen Einsatz für den Verein wieder ein kleines Präsent.