Vorstandswahlen beim Schützenverein Vollbüttel

Bei der am 25.01.2020 abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Vollbüttel konnte 1. Vorsitzender Lukas Pfeil neben 45 Vereinsmitgliedern als Gäste auch Bürgermeister Hans-Werner Buske begrüßen, der sich für das große Engagement für das Dorfleben und die Organisation vieler Aktivitäten sowohl des Schützenvereins als auch der übrigen dörflichen Vereine bedankte. Er wies auf verschiedene geplante Aktivitäten der Gemeinde wie Bürgerfrühstück und Putzaktion im Ort hin.

In seinem Jahresbericht zog 1. Vorsitzender Lukas Pfeil ein Fazit über die Veranstaltungen im abgelaufenen Schützenjahr und berichtete von sieben Neueintritten und ermutigt alle Vereinsmitglieder, den Vorstand weitgehend zu unterstützen, so dass man auch bei Veranstaltungen anderer Vereine und Gruppen präsent ist.

Obwohl es immer schwieriger werde, einen Festwirt und insbesondere Schausteller für das Schützenfest zu verpflichten, ist es dem Vorstand gelungen, das Schützenfest 2020 vom 10. bis 12. Juli in gewohnter Form durchführen zu können. Zum Ablauf des Schützenfestprogramms wurden verschiedene Vorschläge für Neuerungen eingebracht, über die der Vorstand beraten wird.

Der Kassenbericht des 1. Kassierers Steffen Heuke gab zu keinen Beanstandungen Anlass, so dass einstimmig Entlastung erteilt werden konnte. Ralf Köhler und Christoph Kaufmann wurden zu Kassenprüfern und Janine Stowar als Vertreterin gewählt.

Vom 1. Schießsportwart Frank Holste wurde berichtet, dass sowohl im Kleinkaliberstand als auch im Luftgewehrstand die Anlagen durch die Anschaffung und dank Spenden von Monitoren und eines Laptops technisch aufgerüstet worden sind. Gelobt wurde der Einsatz und Ehrgeiz der einzelnen Sportschützen und Mannschaften bei den Bedingungsschießen und den Rundenwettkämpfen. Positiv bewertet wurde die gute Beteiligung am Preisschießen, während die Trainingsabende erneut nur mäßig besucht waren. Nach Bekanntgabe der Schießergebnisse bei den Rundenwettkämpfen und des Vereinsmeisterschießens wurde an die Vereinsmitglieder appelliert, weiterhin zum Wohle des Vereins mitzuwirken.

Pascal Köhler gab einen kurzen Ablauf über die Arbeit in der Schützenjugend, die sich dank eines größeren Zulaufs wieder erfolgreich gestalte.

Einigkeit erzielt wurde über die Höhe der Mitgliedszahlungen, die in der bisherigen Höhe bestehen bleiben sollen.

Eine breite Diskussion nahm die künftige Teilnahme von Vereinsmitgliedern an der Delegiertentagung des Kreisverbandes teil, zu der künftig die Teilnehmer vorher namentlich gemeldet werden müssen.

Die Wahlen des Vorstandes, zu dem aufgrund mehrerer Vorschläge teilweise geheim abgestimmt werden musste, nahmen einen breiten Raum der Versammlung ein, so dass sich erst nach einem dreistündigen offiziellen Teil der Versammlung ein gemütliches Beisammensein anschloss.

Wahlen:

1. Vorsitzender Lukas Pfeil, 2. Vorsitzender und Zugführer Sven Böhnke

1. Schießsportleiter Frank Holste, 2. Schießsportleiter Horst Theis, 1. Kassierer Steffen Heuke, 2. Kassiererin Sylke Schöne, 1. Schriftführerin Michaela Pfeil, 2. Schriftführerin Andrea Köller 1. Damenleiterin Silke Köhler, 2. Damenleiterin Silvia Bosse, Jugendleiter Pascal Köhler und Florian Harke, Fahnenträger Marco Bosse und Pascal Köhler, Kommandeur Matthias Klan.

Ehrengericht: Erich Schöne, Ralf Köhler, Inge Ahrens, Marlis Böhnke, Catharina Rinkel

Ehrungen: 60 Jahre: Heinrich Möhle, 50 Jahre: Heinrich Scheller, Joachim Preuß,

40 Jahre: Inge Ahrens, 25 Jahre: Melanie Plättner, Thomas Schöne