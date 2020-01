Vortrag in der Heimatstube

Am Freitag dem 17.01.2020 berichtete Propst Dr. Ulrich Lincoln eindrucksvoll in der Heimatstube über seine 6-jährige Tätigkeit als evangelischer Pastor in London. Der Vortrag wurde mit vielen schönen Bildern untermalt.

In Großbritannien leben ca. 300.000 Deutsche, davon alleine 150.000 im Großraum London. Es gibt im ganzen Land mehrere deutschsprachige evangelische und katholische Kirchengemeinden mit insgesamt ca. 1500 Mitgliedern. Propst Lincoln erzählte auch vom täglichen Londoner Verkehrschaos und mit welcher Ruhe die Menschen ihren täglichen Arbeitsweg bewältigen.

Die Zuhörer hörten auch gespannt von Kathedralen und einer Kirche, die sich im Keller unter einem Studentenwohnheim befindet. Im Anschluss konnte die Heimatstube besichtigt werden.