Wazbewegt “Die Laufsparte vom Hoitlinger SV”

Eine schöne interessante und auch anstrengende Woche liegt hinter uns. Wir, die Laufsparte vom Hoitlinger SV durften bei der #Wazbewegt Challenge unseren Verein vertreten.

Unser Team besteht aus Judith und Christian Quinten, Gunnar Henkel, Andre Quinez und Katrin Stichnothe.

Unsere Woche begann am Montag Abend 19 Uhr gleich bei unserem Wöchentlichen gemeinsamen Stabi Training zur Zeit draußen auf dem Sportplatz. Dort haben wir dann gleich die ersten Schritte gesammelt.

An den nächsten Tagen wurde dann entweder gemeinsam oder auch alleine fleißig gelaufen um ordentlich Schritte zusammeln

Mittwochs haben wir immer Lauftreff mit unserem Trainer Rolf Trump, der ab 17 Uhr einen Lauftreff für Anfänger anbietet wo gerne jeder dazu kommen kann der mal reinschnuppern möchte.Ab 18 Uhr geht es dann für alle Fortgeschrittenen ca 10 km durch den Wald mit verschiedenen Übungen und auch Sprints.

Jeder ist herzlich Willkommen.

Leider hat das Wetter die Woche nicht immer mitgespielt so das am Mittwoch der erste Schrittzähler leider aufgegeben hat nach dem wir beim Laufen vom Regen überrascht wurden sind. Das liebe Team von der Waz haben uns dann am Donnerstag einen neuen gegeben so das alle wieder fleißig Schritte sammeln konnten.

Alle Möglichen Wege wurden zu Fuß gemacht um viele Schritte zusammeln. Es war eine tolle aber auch anstrengende Woche wir waren überrascht auf wie viele Schritte man so täglich kommen kann.

Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und wir sind gespannt auf die Ergebnisse von allen anderen Teams.