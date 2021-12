Weihnachtsgeschenke für unsere Flüchtlingskinder: Geschenkpaten gesucht!

Flüchtlingskinder, die mit ihren Eltern in den beiden Flüchtlingswohnheimen in der Samtgemeinde Brome leben, sollen zu Weihnachten ein Geschenk erhalten. Dafür suchen wir wieder Geschenk-Paten, die uns auch dieses Mal bei der Aktion unterstützen.

Im Bromer Pastor-Bammel-Haus bleibt organisatorisch alles beim alten: Die aktuell dort lebenden 20 Kinder sowie sechs Kinder von dezentral untergebrachten Flüchtlingsfamilien in Brome, Voitze und Zicherie haben gemeinsam mit Astrid Leibach aus Benitz und Sozialarbeiterin Grit Dunkel Wunschzettel gebastelt, die sie an einen weihnachtlich geschmückten „Wunschbaum“ im Aufenthaltsraum gehängt haben.

Das Pastor-Bammel-Haus meldet: Alle Wunschzettel sind schon weg…!

Heimleiter Ulrich Reimer: „Allen voran die Geschenkpaten der vergangenen Jahre haben sich auch in diesem Jahr wieder einen Wunschzettel vom Baum gepflückt – kaum dass dieser aufgestellt war! Dafür danken wir schon mal allen recht herzlich!“

Gerne dürfen Menschen, die helfen möchten, auf unser Spendenkonto für Weihnachtsgeschenke für die Kinder in der Flüchtlingswohnanlage Lessien einzahlen. „Jeder Euro hilft uns dabei“, sagt Jenny Reissig, „den Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen.“

Denn vor deutlich größeren Herausforderungen steht dieses Jahr zu Weihnachten der Förderverein mit seinem Flüchtlingsintegrationsteam. „Wir wissen noch nicht einmal genau, wie viele Kinder in der Weihnachtswoche in unserer Flüchtlingswohnanlage in Lessien leben werden. Tagesaktuell sind es schon fast 100 Kinder – aber es können bis dahin auch noch mehr werden“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Derzeit sei besonders der Zuzug kinderreicher Großfamilien aus Kriegs- und Krisengebieten zu beobachten. Zudem wohnen auch in Ehra noch einige dezentral untergebrachte Flüchtlingskinder, denen der Förderverein gerne ebenfalls ein Geschenk zu Weihnachten machen würde. „Wir appellieren auch immer an sozial schwache Familien aus der Gemeinde, sich wegen eines Geschenks bei uns zu melden“, so Reissig. Dem Aufruf sei in den vergangenen Jahren aber niemand nachgekommen.

In der Vergangenheit waren die Päckchen für die Flüchtlingskinder mit vielen, übers Jahr eingegangenen Sachspenden an den Verein sowie zugekauften, durch Geldspenden finanzierten Artikeln und Süßigkeiten gepackt worden.

„Bei über hundert Kindern wächst uns das aber über den Kopf“, sagt Jenny Reissig. „Deshalb suchen wir in diesem Jahr erstmalig Geschenkpaten, die uns Geld spenden. Für 30 Euro können wir jeweils ein Kind mit einem Geschenk und einer Naschtüte überraschen.“

Die Kontonummer für eine Spende zum Kauf eines Weihnachtsgeschenks lautet:

Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V.

Stichwort „Geschenkpatenschaft“

IBAN: DE61 2579 1635 0045 0154 00

BIC: GENODEF1HMN

Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark

Weitere Fragen können gerne unter 0152 271 871 60 beantwortet werden.

In der Kinderkleiderkammer werden Wünsche abgefragt

Die kleinen Weihnachtswünsche der Kinder in Lessien, von denen viele noch kaum Deutsch sprechen, werden mit Hilfe einer „Wunsch-Liste“ durch die ehrenamtliche Organisatorin der Kinderkleiderkammer, Anne-Kathrin Schulze, vor Ort abgefragt. „Das Malen von Wunschzetteln ist aufgrund der Corona-Situation in Lessien derzeit nicht möglich“, bedauert sie. Auch ob der Weihnachtsmann in diesem Jahr wieder persönlich die Päckchen ausliefern könne, sei leider noch unbestimmt. „Aber wir möchten, dass die Kinder wenigstens ein Geschenk bekommen.“