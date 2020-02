Winterwanderung 2020 der Gemeinschaft Ehmen

Winterwanderung der Gemeinschaft Ehmen

Am Sonntag den 26.01.2020 hat die Gemeinschaft Ehmen eine Winterwanderung organisiert. Zu erwähnen ist, dass es die 25. Winterwanderung der Gemeinschaft war, bei der ein Königspaar festgelegt wurde. Treffpunkt war vor dem Gebäude der örtlichen Feuerwehr in Ehmen. Hier wurden die Gäste vom Vorsitzenden der Gemeinschaft, Peter Witteczek und dem Festkomitee begrüßt. Mit dabei waren 28 gut aufgelegte Wanderer und 2 Hunde. Nach der Begrüßung setzte sich Oliver Schumann an die Spitze und führte die Gruppe durch das Gebiet Kerksiek in Richtung Große Kley. Von dort aus ging es dann auf dem Fuß- und Fahrradweg unter der A39 entlang nach Westhagen. In Westhagen haben wir dann das Zwischenziel erreicht. In der Nachbarschaft der Immanuel-Gemeinde wurden die Wanderer mit einem Verpflegungsstand erwartet. Die kleine Verpflegungsstation haben Annelie Kauss und Irina Gohlke aufgebaut. Gereicht wurden den Wanderern leckere Schmalz- und Leberwurstbrote. Dazu gab es Tee und Glühwein. Den Teilnehmern

hat es sehr gut gefallen und so ging es weiter in Richtung Hageberg. Am MobileLifeCampus (Auto-Uni) vorbei, war die Heinrich-Nordhoff-Straße mit der Gaststätte Sonnenschein bei Otto nicht mehr fern.

Gegen 12:30 Uhr erreichten die Wanderer nach gut 7,5 km das Ziel. In der

Gaststätte wurden dann die Mitglieder begrüßt, die nicht mitgewandert sind. In dem Speisesaal versammelten sich dann insgesamt 48 Gäste. Die Gastleute waren gut vorbereitet. Schnell konnte man mit dem leckeren Essen starten.

Und das Festkomitee, bestehend aus Gabi Bodner, Oliver Schumann und Frank Gohlke, haben sich noch mehr einfallen lassen. Nach dem Essen wurde die Gemeinschaft noch einmal gefordert. Es wurde ein Fragebogen ausgeteilt, bei dem es darum ging, Fragen aus der Heimat Ehmen zu beantworten. Nach dem Quiz gab es noch einen wichtigen Tagesordnungspunkt. Die neuen Grünkohl-Majestäten für das Jahr 2020 mussten ermittelt werden. Das Los bestimmte Gabi Bodner als neue Königin und Klaus Bodner als König. Überreicht wurden Krone und Zepter durch das Königspaar 2019, Therese Witteczek und Erwin Stephany. Traditionell stimmte die Gemeinschaft im Anschluss den Schneewalzer für das neue Königspaar an. Nach der Zeremonie bedankte sich Peter Witteczek bei den Anwesenden und wünscht allen einen guten Heimweg.