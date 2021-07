Heimatverein Vorsfelde veröffentlicht Kalender 2022

Der Heimatverein Vorsfelde hat den Kalender 2022 fertiggestellt! Zum 6. Mal haben Jörg Blüm und Roland Polze den Kalender gestaltet. Sie konnten den Fotografen Jens Aschenbruck für den Heimatverein gewinnen. Auf den Rückseiten sind wieder alte Koch und Backrezepte. „Dies ist der Auftakt zum 70 jährigen Bestehen des Heimatverein Vorsfelde im nächsten Jahr!“ so der Vorsitzende Roland Polze. Zum ersten Mal wird es eine Auflage von 150 Kalendern geben. Den Druck hat wie immer die Firma Königsdruck von Bernd Klamt übernommen. In den nächsten Tagen kann man den Kalender bei Firma Sopper, bei Jörg Blüm 05363-3242 oder samstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Heimatstube Vorsfelde, Meinstraße 13 für 10 Euro erwerben werden.