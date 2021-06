Neu – Einkaufsfahrten mit dem Fahrrad!

Ab sofort starten wir für sportliche Mitbürger und die, die es werden wollen, gemeinsame Einkaufsfahrten mit Fahrrädern nach Brome, Jembke oder Grußendorf. Wer kein Fahrrad hat, kann sich eins im Dorftrff MOSAIK ausleihen. Für die Einkäufe stehen ein Lasten-Anhänger und ein Kinder-Anhänger zur Verfügung. Die Fahrräder und der Lastenanhänger wurden vom Bundes Landwirtschaftsministerium gefördert. Im August kommen zwei E-Lastenbike dazu, die auch für diese Fahrten genutzt werden können, aber auch von Vereinen, Verbänden sowie Familien nach einer kurzen Fahr-Einführung ausgeliehen werden können. Die Anschaffung der beiden E-Lastenbikes wird gefördert vom Land Niedersachsen und dem Zweckverband Großraum Braunschweig. Für die Unterstützung sind wir sehr dankbar. Mit dem neuen Projekt starten wir sofort jeden Montag, 9.00 Uhr, am Dorftreff MOSAIK. Anmeldung vorher ist nicht erforderlich. Für die Einkäufe aber bitte die Maske nicht vergessen! Mehr Informationen zu dem Fahrradprojekt: FITmobil-Fahrradfahren verbindet Nationen und Regionen“ wird es in Kürze über einen Info-Flyer an alle Haushalte der Gemeinde geben.

Wer schon jetzt über das Projekt mehr wissen möchte oder Fragen hat, kann sich bei Jenny Reissig per Mail: info@mosaikehralessien.de oder Telefon: 0171 6867 858 melden.