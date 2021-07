Der MTV Vorsfelde lädt Kinder und Jugendliche dazu ein, in den Ferien an einem Ballett-Schnupperkursus teilzunehmen. In der Woche vom 9. bis 13. August gibt es im Rahmen der Ballettwerkstatt vormittags zwei verschiedene Kurse: Einen für Sechs- bis Neunjährige, ein weiterer für Zehn- bis Fünfzehnjährige.