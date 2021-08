Butting-Akademie unterstützt FIT-Fahrradwerkstatt des Fördervereins

Die Freude war nicht nur bei den Bewohnern der Flüchtlingswohnanlage in Lessien groß. Auch Horst Trzonnek, ehrenamtlicher Leiter der Fahrradwerkstatt in Lessien, freute sich über einen Kontakt mit Ralf Lampe, der sich in der Butting-Akademie Fahrradwerkstatt ebenfalls mit einbringt. Kennengelernt hatten sie sich 2015, als die heutige Wohnanlage eine Flüchtlings-Notunterkunft des Landes Niedersachsen war.

Kontakt hatten die Beiden aufgenommen, da die Fahrradwerkstatt der Butting-Akademie, einige Fahrräder für die FIT-Fahradwerksstatt in Lessien abgeben wollte. Schnellwar der Bedarf geklärt und ein Termin gefunden. Bei der Fahrräder-Übergabe erfuhr Horst Trzonnenk, dass bei der Butting-Akademie Personen mit und ohne Migrationshintergrund beschäftigt sind und dadurch die Möglichkeit haben, infrage kommende Berufe ausprobieren zu können.

Mit Stolz konnte Horst Tronnek berichten, dass er in Kürze in größere Räumlichkeiten umziehen könne. Dank der tollen Unterstützung der Volksbank Südheite-Isenhagener Land-Altmark konnten zwei Fahrradreparaturständer und 2 Werkzeugkoffer angeschafft werden, so dass zukünftig mehr Reparaturen möglich sind.

Immer wieder spenden auch Bürger Fahrräder, berichtet Trzonnek. Gerade Kleinkindfahrzeuge sind immer wieder Mangelware. Über die Unterstüttzung der Bürger ist er sehr froh. Er macht noch einmal deutlich, dass die Fahrradwerkstatt für alle Bürger offen ist und würde sich auch über Interessierte freuen, die sich mit in der Fahrradwerkstatt engagieren. Den helfenden Bewohnern der Wohnanlage macht die Arbeit sehr viel Spaß und die Kinder freuen sich immer, wenn „Opa Horst“ die Fahrradwerkstatt öffnet.

Foto: 2.vli, Ralf Lampe, 2.vre Horst Trzonnek und Mitarbeiter der Butting-Akademie