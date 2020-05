Gesichtsschutzmasken-Verkaufsaktion beim Ehraer MOSAIK

Am 2. Juni können von 15.00 – 17.00 Uhr am Dorftreff MOSAIK wieder Masken erworben werden:

Der Erlös geht wieder an die Typisierungsaktion für Sebastian Terbrüggen oder an das MOSAIK-Team für die Angebote im MOSAIK.

Wir hoffen, dass nach den Sommerferien wir wieder Aktionen und Angebote im Dorftreff, Gifhorner Straße 6, starten können.

Das Nähteam um Maria Beinhorn ist trotz Corona-Einschränkungen aktiv und es werden immer noch Masken hergestellt.

Gerne können Farb- oder Muster-Wünsche geäußert werden.

Es sind aber auch genügend Masken in drei verschiedenen Größen mit unterschiedlichster Farb- oder Mustergestaltung vorhanden.

Der Trend geht ja zur Dritt- oder Viertmaske passend zur Kleidung!

Also, Masken kaufen und gleichzeitig die gemeinnützigen Aktionen unterstützen!

Wir sehen uns am Dienstag, den 02. Juni in der Zeit von 15.00 – 17.00 Uhr am Dorftreff MOSAIK, Gifhorner Straße 6 in Ehra!