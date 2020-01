Gospelworkshop: Sänger zeigen Erlerntes im Gottesdienst

Bei einem Gospelworkshop werden noch Mitsänger gesucht. Die Ergebnisse werden im einem Gospelgottesdienst in der Gifhorner Friedenskirche im Brandweg 2 am Sonntag, 19. Januar, um 17.30 Uhr vorgestellt.

Der Gospelworkshop findet am Samstag, 18. Januar in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 19. Januar in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr in der Gifhorner Friedenskirche im Brandweg 2 statt. Es sind noch freie Plätze vorhanden. Anmeldungen nimmt das Büro der Gifhorner Friedenskirche gegen 25 Euro Teilnahmegebühr unter buero@efg.gifhorn.de entgegen.

Im Anschluss an den Workshop gibt es am Sonntag, 19. Januar, um 17.30 Uhr einen Gospelgottesdienst, bei dem das Erlernte der Workshopteilnehmer gleich zum Einsatz kommt. Zu diesem Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen.