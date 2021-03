Mitgliederversammlung des TuS Seershausen/Ohof e.V.

Am Samstag, den 06. März 2021 begrüßte der 1. Vorsitzende Fabian Hacke die anwesenden Vereinsmitglieder des TuS Seershausen/Ohof im Kulturzentrum in Meinersen. Wegen der Hygienemaßnahmen durch die Corona Krise war es nötig vom Landhaus Seershausen ins Kulturzentrum umzuziehen.

Wegen Corona wurde bei der Versammlung auf Ehrungen verzichtet. Diese sollen bei der nächsten Mitgliederversammlung nachgeholt werden.Mit der Corona Krise musste sich auch der TuS Seershausen/Ohof im Jahr 2020 auseinandersetzen, berichtete Fabian Hacke. In großen Teilen des Jahres war Sport nur begrenzt oder gar nicht möglich.Trotzdem standen 2020 einige Projekte auf der Agenda des TuS. So wurde der A-Fußballplatz saniert und in 2021 soll dann der B-Fußballplatz folgen.Im Bereich Fußball gibt es nach der Jugend jetzt auch eine Spielgemeinschaft im Herrenbereich für die 2. Herren mit dem TuS Müden/Dieckhorst.Im e-Football ist der TuS Seershausen/Ohof in dieser Saison aktiv unterwegs.Die Härkesamtgemeindemeisterschaft musste leider durch Corona im letzten Jahr leider abgesagt werden.Durch ein Projekt der Gemeinde wurden auf dem Sportgelände 2 Mähroboter installiert und haben im Sommer ihren Dienst verrichtet. Die Mähroboter sind von der Gemeinde geleast und werden den Vereinen zur Verfügung gestellt.Im Oktober 2020 wurde im Sportheim ein Defibrillator angebracht.Vor dem Winter konnte ist ein neuer kleiner Spielplatz vom TÜV abgenommen werden und ist somit für die kleinen Besucher zum Spielen freigegeben.Anfang März 2021 ging auch die neue Homepage des TuS Seershausen/Ohof online. www.tus-portal.de

Aus dem Vorstand sind Candy Graßhoff, Philip Nicks, Manuel Rücker und Heiner Weidmann ausgeschieden.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen ist Fabian Hacke als 1. Vorsitzender wiedergewählt worden. 2. Vorsitzende ist Jana Gerike, die nach einer Pause, neu in den Vorstand gewählt wurde. Der Geschäftsführer Fabian Hüfler und der Kassenwart Andy Löwen sind ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurden. Miriam Weidmann wurde als Jugendleiterin wiedergewählt. Auf den Posten des Schriftführers/Pressewart wurde Martin Banach neu gewählt.