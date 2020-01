Neudorf-Platendorfer Schützen gehen auf Wanderschaft

Einmal im Jahr treffen sich Mitglieder und Freunde des Schützenvereins Neudorf-Platendorf zur traditionellen Grünkohlwanderung. Am Sonntag, den 26.01. ging es wieder auf nach Dannenbüttel.

Früh am Morgen hatten sich 37 Wanderlustige am Schützenheim eingefunden, um sich auf die 9 Km lange Strecke zu machen. Der Weg führte die Gruppe über Westerbeck. Damit war eine nicht zu verachtende Steigung zu bewältigen aber zwei Boxenstopps und ausreichend Proviant ließen auch etwas Ungeübte nicht verzweifeln. Im Schützenhaus in Dannenbüttel angekommen, freuten sich die Wandersleut auf Grünkohl und Brägenwurst. Nach der Stärkung und ein wenig Verweilen stand der Heimweg an, den einige ganz hartgesottene Wanderer sogar wieder zu Fuß bewältigten – sportlich, sportlich.

Organisiert hatte die Wanderung der 2. Vorsitzende Harald Bock, der sich ganz herzlich bei der Damenkönigin Manuela Schillberg und bei Anke Heinz für die Bereitstellung des Proviants bedankt. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön gilt Friedhelm Helms, der den Proviant in den Boxengassen darreichte.