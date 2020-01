Organisationswahlen: Wohnbezirk Gifhorn der IG Metall

Am 26. Januar 2020 sind alle Mitglieder der IG Metall in Gifhorn zur Teilnahme an den Organisationswahlen aufgerufen.

Gewählt wird die Leitung des Wohnbezirk Gifhorn.

Sowie die 14 ordentlichen und stellvertretenden Delegierten für die Delegiertenversammlung der Geschäftsstelle Wolfsburg. Die Delegiertenversammlung ist das Parlament der IG Metall Wolfsburg. Wahlberechtigt sind alle, deren Mitgliedschaft in der IG Metall seit mindestens drei Monaten ununterbrochen besteht (aktives Wahlrecht). Wer mindestens ein Jahr lang Mitglied ist, kann sich auch selbst zur Wahl stellen (passives Wahlrecht).

Die Wahlen finden im Mehrgenerationenhaus Gifhorn im Georgshof, Steinweg 20 um 10.00 Uhr satt.

Die Institution der WBZ ist einzigartig innerhalb der IG Metall und stärkt unsere demokratischen Strukturen. In den Wohnbezirken setzen sich die Metallerinnen und Metaller auch außerbetrieblich für die Belange und Interessen der Mitglieder ein.

Die ordentlichen und stellvertretenden Delegierten bestimmen über die Geschicke der IG Metall Wolfsburg: So wählt die Delegiertenversammlung u.a. die Geschäftsführung der IG Metall Wolfsburg und den Ortsvorstand.

Tagesordnung