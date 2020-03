RSC Gifhorn in Snooker-Oberliga weiter ungeschlagen

Die Snookermannschaft des RSC Gifhorn bleibt in der Oberliga weiter ungeschlagen. Zunächst konnte der 1. DSC Hannover II glatt mit 7:1 besiegt werden. Zwar, wurde bei den Gifhornern ein Sieg eingeplant, jedoch in dieser Höhe kam es dann doch ein wenig überraschend. Beachtlich dabei, dass gleich vier hohe Breaks gelangen. Mit einem 67er Break von Fitim Haradinaj sogar ein neuer Ligahöchstwert.

Schwieriger war dann das Match gegen den Tabellenführer SL Magdeburg. Dieses Match wurde im Vorfeld als Richtungsweisend im Meisterrennen und damit verbundene Qualifikation zur Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga erachtet. Bei einem Sieg der Magdeburger käme der neue Meister wahrscheinlich aus Sachsen-Anhalt. Bei einem Sieg der Gifhorner hätten die Heidestädter es weiterhin in eigener Hand. Am Ende ging der Kampf friedlich mit 4:4 an keine der beiden Mannschaften. Die Magdeburger bleiben damit in der Tabelle vor den Gifhorner, die nun schon auf einen Ausrutscher der Magdeburger hoffen müssen.

Aber, in der Rechnung darf BF Bremen nicht vergessen werden. Die Bremer spielen noch gegen Magdeburg und Gifhorn und können mit zwei Siegen im Meisterrennen der lachende dritte werden.

Für die Gifhorner holten an den beiden vergangen Spieltagen Fitim Haradinaj (4:0), Bernd Brüggemann (3:1), Jan Müller (2:2), Jonas Sprengel und Alexander Yefremov (jeweils 1:1) die Punkte.