Sandkämper H50 Tennis-Coronameister

Tennis-Herren 50 des SV Sandkamp werden “Corona-Meister” in der Regionsliga



Ungeschlagen wurde die H50 Tennismannschaft des SV Sandkamp Meister der Regionsliga. In Wahrenholz wurde der bisherige Tabellenführer mit 4:2 geschlagen. Als einziges Team des SV Sandkamp nahmen die Herren sowohl an der Meisterschaft, als auch am neu eingeführten Pokalwettkampf teil. Hier schied man gegen den späteren Halbfinalisten (immerhin hatten 84 Mannschaften für diese Konkurrenz gemeldet) SV Osloß aus. Leider hat die „Corona-Meisterschaft” keine Auswirkung auf den Aufstieg in die Bezirksklasse. Sämtliche Auf- und Abstiege fielen, wie in vielen anderen Sportarten auch, dem Virus zum Opfer. „Wir nehmen nächste Saison einen neuen Anlauf” versprach Mannschaftsführer Thomas Hoffmann. Mit jeweil 5:1 Siegen hatten Müller und Reich den größten Anteil am Erfolg. Auf dem Bild in Wahrenholz fehlen die Mannschaftsmitglieder Bernd Köke und Dieter Domeyer.