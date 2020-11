Sommer-und Adventstour des Maritimen Chor Wolfsburg e. V.

Der Maritime Chor Wolfsburg informiert

Der Maritime Chor war auf Sommertour durch die Wolfsburger Senioren-Heime und wenn es Corona erlaubt, im Dezember auf Adventstour.

Es war eine gelungene Tour, die Bewohner waren begeistert.

In den letzten Wochen haben wir uns mit einüben von Weihnachtsshanty´s auf eine Adventstour durch die Wolfsburger Senioren-Heime vorbereitet.

Bevor es dann losgeht müssen wir natürlich auf die Weiterentwicklung der Corona-Pandemie , und auf grünes Licht der Heime warten.

Eine Kostprobe: “Weihnachten auf hoher See”

___________________________

Hier noch eine Programmvorschau für das Jahr 2021.

Im Jahr 2021 feiern wir unser 20jähriges Bestehen. Dieses Ereignis wollen wir natürlich gebührend mit euch feiern, und zwar am Tag der Deutschen Einheit am 03.10.2021 in Wolfsburgs „Guter Stube“ dem (Scharoun-Theater) mit Shanty Swing & More und einem wunderschönen Programm.

Außerdem werden wir, wenn es Corona erlaubt noch 2 weitere kleine Konzerte in der Aula des Ratsgymnasium geben.

Wir hoffen das wir unsere Shanty-Fans im kommenden Jahr alle gesund wiedersehen und wir wieder zusammen feiern können.

Euer

Maritimer Chor Wolfsburg e. V.