Torsten Seffer ist neuer Hauptschießwart der Kyffhäuser Kameradschaft Ummern/Pollhöfen.

Am 17.Juli 2021 um 19:00 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende der Kyffhäuser Kameradschaft Ummern/Pollhöfen eV. die Mitglieder und Gäste zur Jahres Hauptversammlung. Die Jahres Hauptversammlung fand in diesem Jahr in den Räumen des Gemeindezentrums Ummern statt, weil im Schießheim seit einiger Zeit Renovierungsarbeiten stattfinden.

Es wurde sehr darauf geachtet das die 31 Teilnehmer die geltenden Corona Regeln einhalten.

Nach „38 Jahren Vorstandsarbeit als Hauptschießwart“ legte Hans-Jürgen Gottschalk sein Amt nieder und machte platz für einen jüngeren Kameraden.

Auf dem Programm standen unter anderen, Wahlen und Ehrungen einzelner Mitglieder.

Wahlen:

Vorsitzender: Heinrich Bergmann (Wiederwahl)

Hauptschießwart: Rücktritt Hans-Jürgen Gottschalk

Hauptschießwart: Torsten Seffer

Schießwart, Stellv. Manfred Thomsen und Erich Holz

Jugendwart: Andreas Bergmann, Stellv. Stephanie Dzaak (beide Wiederwahl)

Damenwartin: Herta Dzaak, Stellv. Rosi Behrens (beide Wiederwahl), Silke Völke

Fahnenträger: Karsten Schumacher und Torsten Seffer (beide Wiederwahl)

Zeitungsausträger: Karsten Schumacher (Wiederwahl)

Pressewart: Norbert Faust (Wiederwahl)

Neuer Kassenprüfer: Holger Tietje

Die weiteren Vorstandsposten standen in diesem Jahr nicht zur Wahl.

Ehrungen: Verabschiedung von Hans-Jürgen Gottschalk nach 38 Jahren Vorstandsarbeit als Hauptschießwart

Treuenadeln:

50 Jahre Otto Gottschalk

50 Jahre Erich Holz

30 Jahre Regine Woll

30 Jahre Torsten Seffer

20 Jahre Herta Dzaak, Holger Tietje, Martin Schölzel, Andreas Anton, Silke Anton, Manfred Thomsen, Sven Thomsen und Ute Wärmer.