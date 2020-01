Überraschung gelungen: Bärbel Weist ist neues Ehrenmitglied der Fallersleber Siedler.

Bis in die Jahreshauptversammlung hinein konnte das Geheimnis um das neue Ehrenmitglied der Siedlergemeinschaft Fallersleben gehütet werden, erst dann wurde es feierlich und öffentlich: Die Fallersleber Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist wurde zum neuen Ehrenmitglied der Siedler ernannt. Die Versammlung stimmte den Worten des Vorsitzenden Eckhard Krebs zu, der in seiner Rede u. a. über die gute Zusammenarbeit anlässlich unzähliger Veranstaltungen und Aktionen über Jahrzehnte hinweg berichtet hatte. Recht persönlich richtete er die Worte an die Ortsbürgermeisterin Weist : „Wenn wir Siedler gerufen haben, hast Du uns gehört. Wenn wir von Dir als Ortsbürgermeisterin gerufen wurden, ich darf wohl sagen: Bärbel wir haben Dich gehört. Was hast Du anlässlich unserer Jahreshauptversammlung im Januar 2019 festgestellt ? Die Siedler hätten den gleichen Sprachfehler wie Du selbst. Wenn es um Aufgaben für das Gemeinschaftsleben in Fallersleben ginge, können beide nicht nein sagen.“ Die rund 90 anwesenden Mitglieder begrüssten ihr neues Ehrenmitglied mit stehenden Ovationen. Bärbel Weist ist seit mehr als 45 Jahren Mitglied bei den Fallersleber Siedlern. Sichtlich erfreut nahm sie die Urkunde und einen wunderschönen Blumenstrauß entgegen und bedankte sich mit den Worten „Damit habe ich nie gerechnet als ich mich heute auf den Weg zu den Siedlern machte, ihr habt mich wirklich überrascht. Umso erfreuter nehme ich die Ehrenmitgliedschaft gern an.“

Weitere Ehrungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Vorstand wurden in Anwesenheit des Kreisgruppen-Vorsitzenden Günter Pleil und des Geschäftsführers des Landesverbandes Tibor Herczeg ausgesprochen. Besonders erwähnenswert ist die Ehrung von Horst Grün für mehr als 40 Jahre Mitarbeit im Vorstand. Eine Ehrung für ein solch langes aktives Engagement gibt es in ganz Niedersachsen nicht so oft.

Eine weitere besondere Ehrung folgte. Vom Kreisgruppen-Vorsitzenden und Mitglied im Landesvorstand wurde der Fallersleber Vorsitzende Eckhard Krebs für seine 25-jährige Arbeit als Vorsitzender und Stellvertreter mit dem goldenen Ehrenabzeichen, der höchsten Auszeichnung des Landesverbandes Niedersachsen, geehrt. Das Geheimnis der langen und guten Zusammenarbeit vieler Mitglieder im Vorstandsgremium der Fallersleber Siedler scheint das Ergebnis eines kollegialen und vertrauensvollen Umganges miteinander zu sein.

Aber auch die sogenannten harten Themen wurden in der Versammlung bearbeitet. Landesgeschäftsführer Herczeg berichtete über den Stand beim Thema Strassenausbau-Beitragssatzungen und konnte feststellen, dass an vielen Orten Bewegung in das Thema gekommen ist. In über der Hälfte der Bundesländer wurde diese Art der Bürgerbeteiligung inzwischen abgeschafft. Auch in Niedersachsen verzichten immer mehr Kommunen darauf. Herczeg brachte seine Vermutung zum Ausdruck, dass die Kommunalwahl in Niedersachsen im Jahr 2021 die Diskussion noch einmal befeuern wird.

Als Ratsmitglied berichtete Ralf Krüger (SPD), dass man für Wolfsburg an einer Lösung arbeite. Mit den Stimmen aller Parteien sei beschlossen worden, das in Wolfsburg in den nächsten zwei Jahren keine beitragspflichtigen Strassenbau-Maßnahmen durchgeführt und in dieser Zeit gemeinsam mit Kommunalpolitik und Verwaltung an einer tragfähigen Lösung für die Zukunft gearbeitet werde.

Nach mehr als zwei Stunden Versammlungsdauer kamen die Currywürste des „Grillteams und der Schmierkolonne“ bei den Mitgliedern gut an und so manches Gespräch wurde noch in angenehmer Atmosphäre geführt. Erschöpft aber gut gelaunt: Die “Schmierkolonne” der Fallersleber Siedler.