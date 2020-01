Campingclub Gifhorn hat einen neuen Vorstand gewählt

Jahresrückblick und Neuwahlen standen in diesem Jahr bei der Jahreshauptversammlung des Camping Club Gifhorn e.V. in der Gaststätte „Zur Deele” in Wesendorf am 12. Januar auf dem Programm.

Der noch amtierende 1.Vorsitzende Friedhelm Kessler berichtete von den Aktivitäten, die der CC Gifhorn im letzten Jahr unternommen hat. Ganz oben stand das Campertreffen Hüttenzauber , welches der Verein im Rhythmus von 2 Jahren immer zum 1.Advent auf dem Campinplatz „Am Allersee „ in Wolfsburg durchführt und viele Campingfreunde von nah und fern anreisen lies.

Die Clubausfahrt und die regelmäßigen Treffen mit anderen Campingclubs kamen ebenfalls zur sprachen und das es wieder ein erfolgreiches und spannendes Jahr 2019 war.

Weiterhin standen die Neuwahlen auf dem Programm. Der noch amtierende 1.Vorsitzende Friedhelm Kessler bedankte sich bei seinen Mitgliedern für die 21 Jahren die er als 1. Vorsitzender tätig sein durfte. Er musst sein Amt aufgeben, da er im März 2019 zum 1.Vorsitzenden des Landesverband Niedersachsen im DeutschenCampingclub e.V. gewählt wurde.

Zur 1. Vorsitzenden wurde gewählt : Bärbel Kessler

Der 2. Vorsitzende Frank Niemes wurde im Amt betätigt.

Kassenwart Ute Wress , Schriftführer und Platzwart Wolfgang Köhler wurde ebenfalls im Amt bestätigt.

Zum Caravanreferent wurde Klaus-Dieter Grabs gewählt.

Zum Ehrenvorsitzenden im Campingclub Gifhorn e.V. wurde Friedhelm Kessler für sein langjährige Tätigkeit ernannt.

Bild von Re n. Li

Vorn Li. Klaus-Dieter Grabs Caravanreferent

Vorn Mi Bärbel Kessler 1. Vorsitzende

Vorn Li Wolfgang Köhler Schriftführer und Platzwart

Hi Re Ute Wress Kassenwart

Hi Mitte Frank Niemes 2.Vorsitzender

Hi Li Friedhelm Kessler Ehrenvorsitzender