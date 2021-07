Vereinsurlaubs-Fahrt des FC Brome führte in den Harz

Dieses Jahr ging unsere 10.Fahrt unter der Leitung von Jana Ulbrich mit 30 Kindern in den Harz.Vom 22.-26.7.2021 verbrachte die Gruppe in der Jugendherberge Torfhaus.

Wir besuchten ein Badeparadies und ein Jumpingpark mit Indoorspielplatz.An einem Vormittag erkundeten wir einen Wanderweg direkt in Torfhaus.In der restlichen Zeit wurde getanzt, Fußball gespielt, geklettert, verstecken gespielt, Gesellschaftsspiele, Tischtennis und vieles mehr.An einem Abend fand ein gemütlicher Grillabend statt und an einem anderen Abend wurde Fußball geguckt.Eine Nachtwanderung gab es auch.Zur Überraschung besuchte uns unser 1.Vorsitzender mit seiner Frau.Wir freuen uns auf nächstes Jahr, die Planung hat schon begonnen.