Von Oldtimer-Fahrrad bis E-Bike, bei der Familien-Fahrradtour mit Mandatsträgern der SPD war alles vertreten.

Landtagsabgeordneter Tobias Heilmann ließ es sich nicht nehmen, die Teilnehmer der Ortsvereins-Fahrradtour zu begleiten. Und sportlich wurde es! Gegenwind, Steigungen und Wege unterschiedlichster Beschaffenheit waren schon manchmal eine Herausforderung.

In der Pause fanden trotz Corona-Abstand rege Gespräche mit Tobias Heilmann und stellvertretender Bürgermeister von Gemeinde und Samtgemeinde Brome, Peter Albrecht, statt. Diskutiert wurde über die Themen Ganztagsgrundschule in Ehra-Lessien und überproportionaler Anteil an Flüchtlingskindern in den Klassen.

Nachdem die Fahrrad-Gruppe anschließend im Garten hinter dem Dorftreff MOSAIK sich zum gemeinsamen Grillen einfand, konnte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Sven Grabowski weitere Bürger und den Bundestagsabgeordneten Falco Mohrs begrüßen.

Neben den Bundespolitischen Themen warfen doch schon die bevorstehenden Kommunal- und Bundestagswahlen ihre Schatten voraus.

Auch hier waren wieder der Ganztag in der Grundschule und Kindergarten sowie Flüchtlingssituation Gesprächsthema. Speziell durch das Fahrradfahren waren auch die Fahrradwegesituation rund um Ehra, auch in Richtung Wolfsburg, sowie die fehlende Direktbusverbindung nach Wolfsburg thematisiert worden und den Abgeordneten von Samtgemeinde bis Bund mit auf den Weg gegeben.

Für das leibliche Wohl sorgte Ratsmitglied Stephan Buhl. Teilnehmer des geselligen Nachmittags waren eingeladen, doch stand ein Spendenschwein auf dem Tisch. Nach Anregung von Ratsmitglied Ralf Großmann, sollen die Einnahmen der sich in der Gemeinde neu gebildeten Arbeitsgruppe, die ein Konzept für eine Ganztagsschule in Ehra erarbeiten will, zur Verfügung gestellt werden. So kamen 235,– € zusammen.

„Auch mit Corona-Auflagen,“ resümiert Sven Grabowski, „war es eine tolle Veranstaltung!“