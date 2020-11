Aktion: Sicherer Schulweg – AXA-Center Neudorf-Platendorf und Förderverein überreichen Warnwesten

Die nasse und vor allem dunkle Jahreszeit hat begonnen und gerade jetzt ist es wichtig, dass die Schulkinder im Dämmerlicht gut zu sehen sind. Getreu dem Motto: „Sichtbarkeit ist Sicherheit.“

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen dem Förderverein der Findorff-Schule Neudorf-Platendorf sowie der ortsansässigen AXA-Vertretung Neudorf-Platendorf ist es möglich gemacht worden, den gesamten ersten Jahrgang mit neonfarbenen und reflektierenden Warnwesten auszustatten.

Am 10. November übergab Frau Bösche stellvertretend für das gesamte Team des AXA-Centers in Neudorf-Platendorf die großzügige Spende an Frau Hinz, Konrektorin der Findorff-Schule. Die Kinder tragen nun somit einen großen Teil zur eigenen Verkehrssicherheit auf ihrem Schulweg bei.

Die ErstklässlerInnen, das gesamte Schulkollegium und das Team des Fördervereins sagen an dieser Stelle Danke für die tolle Unterstützung.

Herzliche Grüße,

Das Team des Fördervereins der Findorff-Schule Neudorf-Platendorf e.V.