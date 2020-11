Warme Kleidung für Flüchtlingskinder in Ehra-Lessien

Die für den 1. November geplante Aktion im Dorftreff MOSAIK, Kinderkleidung an Flüchtlingsfamilien zu verteilen, musste wegen Corona umorganisiert werden. Stattdessen gab es je nach Bedarf der Familien fertig gepackte Kleiderpakete, die denen dann übergeben wurden.

Auf Bitten des Landkreises sollte die Aktion nicht stattfinden. Stattdessen wurde die Leitung der Wohnanlage gebeten dem Förderverein eine Liste mit Größenangaben der Kleidung und Schuhgröße zur Verfügung zu stellen. So könnten pro Familie Kleiderspenden zusammengestellt werden. Da alles sehr kurzfristig erfolgen sollte und die neue Verfahrensweise die Bewohner der Wohnanlage nicht erreichte, wurden die Helfer vom MOSAIK am 1. November im „MOSAIK“ pünktlich um 10:30 Uhr von den Eltern von insgesamt 44 Lessiener Kindern überrannt, die alle sehr enttäuscht waren, als Frau Reissig und Frau Schulze sie wieder nach Hause schicken wollten. Da die Liste von der Unterkunft noch nicht vorlag, wurde kurzerhand aus der Not eine Tugend und es wurden die Namen, Altersangaben, Kleider- und Schuhgrößen der Kinder bzw. Familien aufgeschrieben. Den Eltern wurde zugesichert, dass die Kleiderpakete gepackt, mit Namen versehen, in die Wohnanlage gebracht und ihnen übergeben werden.

Anne-Kathrin Schulze, Annegret Schmidt und Claudia Bottin hatten im Vorfeld schon die sehr gut erhaltene Kleidung, gespendet von einem Mütter-Kreis aus Wolfsburg, nach Größen und Geschlecht sortiert. Immer wieder brachte die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin Gabriele del Carpio aus Wolfsburg in einem Kleinbus etliche Ladungen toller Kleidung nach Ehra.

Darunter viele von ihren drei eigenen Kindern. Jeweils eine weitere Ladung kam von Manuela Tappenbeck aus Osloß und – nicht zum ersten Mal – von Biggi Sälzer aus Ehra. Danke an alle, die uns ihre Sachen überlassen haben!

Frau Schulze packte dann 44 Kleidertüten mit Namen versehen in den vereinseigenen VW-Bus, brachte sie in die Wohnanlage und konnte die Spenden an die Familien persönlich übergeben. Für die fehlenden Kinder werden auch noch Kleiderpakete zusammengestellt, sowie die Daten vorhanden sind!

Es hätten aber noch ein paar mehr warme Jacken und Mützen sein können… Schulze: “Ich konnte mich mit einer sehr netten Mitarbeiterin des Landkreises kurzschließen, die mir versicherte, es würden noch gezielt warme Wintersachen an die Lessiener Kinder aus der Kleiderkammer des Landkreises in der Unterkunft Clausmoorhof ausgegeben. Leider ist ja die große Lessiener Kleiderkammer mit dem Betreiberwechsel „aufgelöst“ worden…”

Das gespendete überwiegend neuwertige Spielzeug soll dann für die nächste Aktion – Weihnachten im Schuhkarton – verwendet werden.