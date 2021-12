Blutspende in Ehmen am 8. Dezember – Blutkonserven sind sehr knapp

In Ehmen lädt das DRK am Mittwoch, 8. Dezember, zwischen 15 und 19 Uhr zur Blutspende in die Sporthalle am Wasserturm ein. Der Blutspendedienst hofft auf rege Teilnahme, denn derzeit sind die Bestände an Blutkonserven stark geschrumpft. Gespendet werden darf nur unter Befolgung der Corona-3G-Regeln und mit FFP2-Maske.



Adventliche Stimmung kommt bei Peter Friedsch, Gebietsreferent beim DRK-Blutspendedienst NSTOB nicht auf: „Aktuell sind die Blutreserven fast aufgebraucht und auf einem ungekannten Tiefstand!“ So ist ein Großteil der Blutgruppen gerade einmal für einen Tag verfügbar. „In der Krebstherapie und in der Notfallversorgung werden Blutpräparate aber auch jetzt dringend benötigt.“ Mit Blick auf die zahlreichen Feiertage am Monatsende sei die aktuell geringe Spendebereitschaft sehr problematisch, so Friedsch.

3G-Regelung bundesweit

Für den DRK-Blutspendedienst hat die Sicherheit im Rahmen der Blutspende dabei oberste Priorität. Eine tragende Säule ist der Schutz von Spenderinnen und Spendern auf den Terminen, ohne deren freiwilliges Engagement viele Mitmenschen keine Überlebenschance hätten.

Aufgrund der bundesweit rasant ansteigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus

(SARS-CoV-2) sowie der damit verbundenen Hospitalisierungsrate, werden die DRK-Blutspendedienste ihre bisherigen, erfolgreichen Sicherheitskonzepte noch weiter verstärken. Daher gilt auf allen vom DRK-Blutspendedienst NSTOB durchgeführten Blutspendeterminen eine 3G-Regelung. Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können. Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, kann der erforderliche Antigen-Schnelltest oder PCR-Test nicht unmittelbar vor den Spendelokalen oder auf den Spendeterminen erfolgen.

Auch in den kommenden Monaten wird es nach der Blutspende keinen Blutspende-Imbiss vor Ort geben. Je nach Situation vor Ort gibt es einen Imbiss „to go“, Lunchpakete oder Einkaufsgutscheine plus einer kleinen Stärkung. Hierfür bitten die ausrichtenden DRK-Ortsvereine um Verständnis.