CHOR2012 erreicht hohes sängerisches Niveau

Wesendorf. Die Sängerinnen und Sänger des CHOR2012 der Chorgemeinschaft Wesendorf-Westerholz führten kürzlich ihre Jahreshauptversammlung durch. So stellte die 1. Vorsitzende Ingrid Ente mit Freude fest, dass sich der Chor seit 2019 in einem harmonischen Fahrwasser bewegt. In ihrem Bericht erwähnte sie nicht nur die öffentlichen Auftritte, sondern auch die gemeinschaftlichen Unternehmungen außerhalb des Singens. So erlebte der Chor einen ereignisreichen Nachmittag beim Ritteressen in Bad Bodenteich. Dabei erhöhten Axt- und Messerwerfen sowie Armbrustschießen den Spassfaktor und der Chorleiter wurde an den Pranger gestellt. Auch eine Weinprobe stand auf dem Plan, nach dem Motto „Weinprobe statt Chorprobe“. Ingrid Ente dankte allen Mitgliedern des Chores für die vertrauensvolle und gute Mitarbeit.

Chorleiter Klaus-Peter Haas zeigte sich in seinem Bericht hoch zufrieden mit den Leistungen des Chores. „Nicht die Quantität der Auftritte sondern die Qualität des Singens macht einen guten Chor aus“, sagte Haas und bezog sich auf das hohe Niveau, das der Chor im letzten Jahr erreicht hat. Ruhe und Harmonie im Chor sind ein entscheidender Faktor für gutes Gelingen.

In diesem Jahr ist der Schwerpunkt das Hofsingen in Westerholz am 12. Juli. Dafür werden extra Western- und Country-Lieder neu eingeübt. Somit ist dies ein guter Zeitpunkt als neuer Sänger beim Chor2012 einzusteigen.

Kassenwart Herbert Schulze berichtet von einem soliden Kassenstand, der Mitgliedsbeitrag muss damit nicht erhöht werden. Die Kassenprüfer bescheinigen eine gute Buchführung, sodass dem Kassenwart und dem Vorstand einstimmige Entlastung erteilt wurde.

Geehrt wurden Volker Tillmann für 10-jährige, Marcus Harms und Christan Meyer für 25-jährige Mitgliedschaft, Horst Sonnenberg und Helmut Guse für 40 Jahre aktives Singen. Pastorin Nina Junghans erhielt ein Blumenstrauß für die stimmliche Unterstützung bei einigen Auftritten.

Samtgemeindebürgermeister Rene Weber äußerte seine ganz persönliche Freude über die gute Entwicklung des Chores, der sich auch zu einer Art Freundesgruppe entwickelt hat.

Siegfried Weiß, stellvertretender Bürgermeister von Wesendorf zeigt sich ebenfalls hoch erfreut über den Chor und wünschte für das Jahr 2020 weiterhin viel Erfolg.