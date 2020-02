Im Gemeindehaus der St. Michaelis Kirche in Ehra findet am 29.02.2020 um 15:00 Uhr die Mitgliederversammlung des Sozialverbandes Ortsverband Ehra-Lessien statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten und Wahlen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Im Vorfeld laden wir zu einer Kaffeetafel ein. Gäste sich herzlich Willkommen. Wer einen Fahrdienst benötigt, meldet sich bitte bei Ute Scheer Tel.: 05377/491 an.