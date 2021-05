Fleißige Judoka beim TV Jahn

In Zeiten wo Sport seit nunmehr Monaten nicht erlaubt ist, haben sich Trainer und Übungsleiter der Judosparte des TV Jahn einiges einfallen lassen.

Das Training fand kurzerhand über Bildschirm statt. Die kleinen Sportler freute es, konnten Mama und Papa zu Hause im Wohnzimmer gleich mitmachen.

Nachdem eine Schnitzeljagd in Mörse großen Anklang fand, wurde diese sportliche Aktion wiederholt. Rund um Hattorf ging der Parcours. Die Aufgaben waren vielfältig. Ein Klettergerüst erklimmen, Klimmzüge an einem Ast, Balancieren auf einem Baumstamm und ähnliches. Jeder Teilnehmer bekam ein Zeitfenster und lief die Strecke ab. Auch die Eltern fanden die Aktion gut und machten gleich mit. Am Ende gab es für jeden Urkunde und Medaille.

Nachdem die Sporthallen für einzelne Personen wieder freigegeben wurden, war kein Halten mehr. Mittlerweile haben bereits zwei Judo-Zirkelmeisterschaften stattgefunden. Die Kinder hatten wieder ein Zeitfenster in der ein aufgebauter Parcours bewältigt werden musste. So ging es über Bänke, Klimmzüge an der Sprossenwand, ansetzen von Judowürfen und robben über die Judomatte. Die Zeiten wurden gestoppt und alles gezählt. Am Ende wurden alle mit Urkunde und Medaille ausgezeichnet.

Mittlerweile ist Sport im Freien wieder in begrenzter Teilnehmerzahl möglich. Auch hier waren die kleinen Judoka schnell bei der Sache. Fleißig drehen die kleinen Sportler mit ihren Trainern auf der TV Jahn eigenen Sportanlage ihre Runden und warten sehnsüchtig darauf, dass sie bald wieder auf “ihre” Judomatte dürfen. Bis dahin haben Trainer und Übungsleiter bestimmt noch die ein oder andere sportliche Überraschung in der Tasche.