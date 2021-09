Heimatverein Velpke lädt Mitglieder zur Info-Veranstaltung ein

Der Heimatverein Velpke lädt seine Mitglieder zur Informationsveranstaltung am kommenden Samstag, 25. September 2021, ins Schützenhaus Velpke ein. Der Vorstand des Heimatverein Velpke hat nach einiger Zeit der Pause, geschuldet durch die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie, im Juli seine Arbeit wieder aufgenommen.

Auf zwei Vorstandssitzungen hat man sich beraten, wie es

jetzt mit Veranstaltungen, Aktivitäten und Terminen für die Mitglieder weiter gehen soll. Ebenfalls ist durch die ausgefallene Jahreshauptversammlung 2021 ein

wichtiges Thema nicht behandelt worden. Die Wahl einer 1.Vorsitzenden/eines 1. Vorsitzenden. Der amtierende Vorsitzende Dieter Nehrkorn steht bei einer Wahl

nicht mehr zur Verfügung.

Um unseren Mitgliedern diese Informationen zu übermitteln und auch die geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr, soll es am 25. September 2021 um 18 Uhr

eine „Info-Versammlung“ im Velpker Schützenhaus geben, so Presswart Christian

Meyer in seiner Mitteilung und weist auf die gültige “3-G-Regeln” zur Teilnahme hin.

Vorab teilt Pressewart Christian Meyer mit, dass der Vorstand entschieden hat, die traditionelle Herbstwanderung am 17.Oktober 2021 stattfinden zu lassen. Treffen ist um 10 Uhr “An der Prügeleiche” (Anmeldung ab sofort bei Dieter Nehrkorn unter

dieter.nehrkorn@online.de oder 05364-96730 bis zum 13.10.21) und den Weihnachtsmarkt an der St. Andreas-Kirche am 28.11.2021 stattfinden zu lassen, so Meyer weiter.

Auch wird sich der Heimatverein Velpke an der Müllsammelaktion der Samtgemeinde Velpke am 16. Oktober 2021 beteiligen. Interessierte Mitglieder können sich am Vereinsgelände an der Bascheriede dann einfinden. Eine Uhrzeit für den Beginn liegt noch nicht vor.

Der Heimatverein ist nicht mit der Corona-Pandemie gestorben, so der 1. Vorsitzende Dieter Nehrkorn an und teilt mit, dass natürlich alle Ausrichtung von Veranstaltungen und Aktivitäten kritisch bewertet werden. Sollte Corona dem Verein mit der Vierten Welle einen Strich durch die Rechnung machen, “dann werden wir das umsetzen und akzeptieren”, gibt Dieter Nehrkorn deutlich zu verstehen. Alles wird mit den nötigen Auflagen und Hygienekonzepten umgesetzt, soweit das natürlich machbar ist, ergänzt Meyer.