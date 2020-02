Jahreshauptversammlung beim TC Fallersleben

Am 14.02. um 19 Uhr hatte der TC Fallersleben zu seiner Jahreshauptversammlung eingeladen. Zu der Versammlung hatten sich 46 Mitglieder eingefunden.

Der Vorsitzende Helmut Krüger begrüßte die anwesenden Mitglieder. Gesondert begrüßte er die Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. In seinem Bericht blickte er auf das vergangene Jahr zurück. Als besondere Veranstaltungen hob er die Grünkohlwanderung und den Pfingstfrühschoppen mit der Band Slipstream hervor. Ein weiterer großer Erfolg war der Tag der offenen Tür unter dem Motto „Spiel Satz Fallersleben“, der in diesem Jahr am 26. April wieder durchgeführt wird. Die Mitgliederzahl bewegt sich in den letzten Jahren auf einem stabilen Niveau von ungefähr 400.

Der Schatzmeister Ulrich Rutzen berichtete über die finanzielle Situation des Vereins. Trotz der hohen Investitionskosten für die Hallendachsanierung, die vor einigen Jahren durchgeführt wurde, steht der Verein finanziell solide da. Für dieses Jahr sind weitere Investitionen in die Halle (Teppich und Heizung) geplant. Zusätzlich wird sich der Verein für die Zukunft ausrichten und ein elektronisches Buchungssystem einführen. Durch diese Modernisierungsmaßnahmen erhofft sich der Verein eine bessere Auslastung der Halle.

Aus dem sportlichen Bereich berichtete der Sportwart Christian Reuels. Bei den Veranstaltungen sind der Tag der offenen Tür (Spiel Satz Fallersleben) mit Eröffnungsturnier, das Ferienturnier, die Vereinsmeisterschaften und das Mixedturnier besonders erwähnenswert. Es wurden in der Sommersaison 2019 auch sportliche Erfolge gefeiert. Die Herren 30 I sind in Verbandsklasse und die Damen 3 in die Bezirksklasse aufgestiegen. Die Herren 70+ wurden beim Doppelwettbewerb Meister. Zu diesem Anlass spendeten sie die Siegprämie von 50€ und zusätzliche 50€ aus der Mannschaftskasse für die Jugendarbeit. Im Jugendbereich erzielten die Midcourt I den Staffelsieg, die Junioren B den 2. Platz bei der Pokalrunde und die Juniorinnen A den Pokalsieg.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein wurden folgende Mitglieder geehrt: 10 Jahre (Anna Wiedemann, Nils Henschke, Jannis Krüger), 20 Jahre (Britta Ganzer), 25 Jahre (Sabine Aulig, Annegret Wehrmaker, Fabian Mühe), 30 Jahre (Nadine Bösche) und 40 Jahre (Monika Plaat, Achim Cothmann).

Helmut Krüger stellte das Amt des Vorsitzenden, das er 20 Jahre ausgeübt hatte, zur Verfügung. Er bedankte sich bei den Mitgliedern des Vorstandes und des Vereinsrates für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Zum Abschied überreichte der Verein ihm einen Präsentkorb. Vom Stadtsportbund bekam er eine Urkunde für seine zwanzigjährige Vorstandstätigkeit.

Der 2. Vorsitzende Tobias Nieger wechselt nun in das Amt des Vorsitzenden. Hendrik Mühe wurde zum 2. Vorsitzenden gewählt. Der Sportwart Christian Reuels und der Geschäftsführer Armin Hoffmeister wurden in Ihrem Amt bestätigt. Sabine Unger übernimmt das Amt des Jüngstenwart/-in von Daniel Hoffmann.

Besonders dankt der TC Fallersleben noch seinen Sponsoren für die Unterstützung des Vereins. Ohne die Zuwendungen von der Stadt, dem Stadtsportbund, dem LSB und Volkswagen hätte der Verein die erforderlichen Investitionen in den letzten Jahren und in Zukunft nicht realisieren können. Zusätzlich sind noch die ortsansässigen Geschäftsleute zu erwähnen, die in der Vereinszeitung „TCF Aktuell“ eine Anzeige geschaltet haben oder auf der Sponsorentafel im Eingangsbereich zum Vereinsgelände werben und damit ihre Verbundenheit zum Verein zeigen.