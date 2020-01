Jahreshauptversammlung des TTC Grassel

Am 18.01. fand im Dorfgemeinschaftshaus in Grassel die jährliche Hauptversammlung des TTC Grassel statt. Mehr als 60 Mitglieder waren vor Ort und wurden im großen Saal vom 1. Vorsitzenden, Holger Meyer begrüßt. Wichtige Punkte an dem Abend waren die Wiederwahl des gesamten Vorstandes, eine positive Bilanz der Kasse und eine erneut gestiegende Mitgliederzahl auf 245. Holger Meyer und Julia Golke wurden für ihre 25 jährige Mitgliedschaft geehrt. Der TTC verwies außerdem nochmal auf seine Angebote zu den fortgeschrittenen Tanzkursen , Yognastik, „Mama hält sich fit und ich komme mit“ und der Braunkohlwanderung. Als der offizielle Teil erfolgreich um 20:15 Uhr abgeschlossen war, gab es für alle Mitglieder noch ein kaltes Buffet und Getränke, um den Abend in gemütlicher Runde abzuschließen.

Das Foto zeigt den wiedergewählten Vorstand: Alexander Koschel, Frank Lütge, Holger Meyer, Martina Kachel, Oliver Sigwarth ( Anja Rinkel fehlt auf dem Foto)

Für alle Interessierten hier noch die Details zu den genannten Angeboten:

Fortgeschrittener Tanzkurs : ab dem 23.02.2020

Neben den bisher gelernten Tänzen (Langsamer Walzer, Wiener Walzer und Discofox) wird Tango, Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Rumba geübt .

Fortgeschrittener Discofox-Kurs : ab dem 19.04.2020

Die Tanzkursen sind immer Sonntags von 15.15-16.45 Uhr

Yognastik : ab dem 10.03.2020 immer Dienstag von 9.00 – 9.45 Uhr oder von 15.00 – 15.45 Uhr

Mama hält sich fit und ich komme mit : ab dem 13.03.2020 Immer Freitag von 9.30 – 10.30 Uhr

Start am DGH Grassel. Dieser Kurs richtet sich an junge Eltern, die sich fit halten und das Kind im Kinderwagen/Buggy mitnehmen wollen. Beim sportlichen Spaziergang werden Stationen mit Kräftigungs- und Dehnübungen gemacht. Ziel ist es, die Ausdauer zu verbessern, Muskelgruppen zu stärken und insbesondere Nacken und Rücken zu lockern.

Nähere Infos und Anmeldungen unter Anja Rinkel 0151-14294145 oder Email anjarinkel@aol.com