Jahreshauptversammlung Didderser Chöre e. V.

Am Freitag, den 25.01.2020 fand im Foyer der Mehrzweckhalle in Didderse die Jahreshauptversammlung der Didderser Chöre statt. Der Verein Didderser Chöre e. V. besteht momentan aus dem Frauenchörchen und dem Chor “Stimmt So !”.

In gemütlicher Stimmung wurde die Jahreshauptversammlung der Didderser Chöre e. V. abgehalten. Zur Einstimmung wurde das Schifferlied gesungen. Es folgten Grußworte von Karl-Heinz Ente ( Vorstand Kreischorverbandes Gifhorn) und der Gemeindevertreterin Antje Thomsen.

Anschließend wurde von der Chorleitung Barbara König und der Vorsitzenden Sabine Heidermann ein Rückblick auf das Jahr 2019 geworfen. Das Jahr 2019 war geprägt von einige Jubiläen und Ständchen zu runden Geburtstagen sowie dem großen Konzert “Musicaltrain” im Juni, welches einen großen Erfolg feierte und die kulturelle Szene in Didderse hervorgehoben hat.

Für das Jahr 2020 ist ein großes Konzert am 07.11.2020 in der Mehrzweckhalle geplant. Hierfür wird bereits ein Repertoire mit dem Thema Urlaub erarbeitet.

Es wurden aktive und fördernde Mitglieder des Chores für ihre langjährige Unterstützung geehrt, die zur Entwicklung und dem Fortbestand beigetragen haben, diese sind: Julian Vogel, Wolfgang Pfeiffer, Marlis Deike, Anne-Ilse Rühmann, Helmut Wittke, Gottfried Engler und Irma Wesche.

Im Vorstand weiterhin bestätigt und gewählt wurden Beate Schubert zur 2. Vorsitzenden und Annika Malon als Schriftführerin.

In Anschluss an die Versammlung fand ein geselliges Beisammensein mit belegten Brötchen, Bier und Wein, sowie Softgetränken statt.

Auf dem Foto sind zu sehen: Aktive und fördernde Mitglieder des Chores, die für ihre lange Mitgliedschaft und Unterstützung des Chores geehrt wurden: Julian Vogel, Wolfgang Pfeiffer, Marlis Deike, Anne-Ilse Rühmann, Helmut Wittke, Gottfried Engler.

Weiterhin auf dem Bild zu sehen ist die Chorleiterin Barbara König und der Vorstand des Chorkreisverbandes Gifhorn Karl-Heinz Ente, sowie der Vorstand des Chores bestehend aus Sabine Heidermann, Beate Schubert, Birgit Kemmer und Annika Malon