Jahreshauptversammlung SSV Kästorf/Warmenau

Heinz König, seit 46 Jahren Vorsitzender des SSV wurde mit 100% für weitere 2 Jahre im Amt bestätigt.

Der Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 sind trotz diverser Corona-Auflagen viele Mitglieder gefolgt. Der 1. Vorsitzende Heinz König konnte 44 anwesende Vereinsmitglieder dieses Jahr in der Mehrzweckhalle Kästorf begrüßen.

In seinem Jahresbericht ging Heinz König, der schon seit 1975 Vorsitzender des SSV Kästorf/Warmenau ist neben den Aktivitäten des Jahres 2020 auch auf die Chronik zum 50jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 1996 von Hans Schönberger humorvoll geschrieben wurde ein und verlaß diese dann auch mit weiteren Anekdoten aus seiner Zeit im Verein.

Grußworte sprach Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo und überbrachte auch den obligatorischen Knisterumschlag des Ortsrates als Anerkennung für die geleistete ehrenamtliche Arbeit im Verein.

Der SSV Kästorf/Warmenau wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Zwar gab es auch vor dem 2. Weltkrieg schon einen Sportverein mit den Sparten Fußball, Leichtathletik und einer Gesangssparte. Er löste sich aber in den 1930er Jahren aber wieder auf. Ein Diplom von einem Fußballtunier in Bokensdorf am 14. September 1924 ist noch vorhanden.

Bei den Neuwahlen wurden der 1.Vorsitzende Heinz König, als Geschäftsführer Frank Roth, als Frauen-, Sozial- und Jugendwartin Susanne Sammann und als Pressewart Stefan Triebel einstimmig wieder gewählt. Christine Biermann trat nicht mehr als Schriftführerin an, Jennifer Maertens wurde von den anwesenden in das Amt gewählt. Das Amt als 2. Vorsitzinder stand dieses Jahr nicht zur Wahl und blieb somit bei Frank Roth.

Nach einem positiven Haushaltsplan bleibt auch in 2021 der Vereinsbeitrag stabil und unverändert.

Für 50-jährige, ununterbrochene Mitgliedschaft beim SSV Kästorf-Warmenau wurden Marlis Kahl, Katrin Deckert und Wilfried Reckel geehrt. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Stefanie Helbig und Barbara Ullrich. Für 20-jähige Mitgliedschaft wurden mit der silbernen Ehrennadel: Dagmar Jelbke, Franz und Ingrid Kunte, Udo Grunwald, Monika Reinstein, Armin Schwechheimer, Jörg Sauer und Julia Sammann geehrt.

Neben den Berichten aus den verschiedenen Abteilungen Fußball, Turnen und Tanzen wurden die Abteilungsleiter für Fußball, Valentin Triebel und Abteilung Turnen-Gymnastik, Gudrun Schischke in ihren Ämtern bestätigt.

Der 1. Vorsitzende Heinz König bedankte sich bei allen Abteilungs-, Übungsleitern, Trainern und ehrenamtlichen Helfern für ihre hervorragend geleistete Arbeit.

Den 402 Mitgliedern und den Gästen bietet der Verein mit Sportarten wie z.B. Fußball, Cheerleading, Seniorensport, Fitness, Step-Aerobic, Nordic-Walking, sowie im Kinder- und Jugendbereich Jazz- und Modern-Dance, Fit und Spaß für Grundschul-Kids sowie Kinder- und Eltern-Kind-Turnen und neuerdings Tanzen ein reichhaltiges Angebot.

Weitere Infos über den Verein sind auch unter www.ssv-kaestorf-warmenau.de zu erhalten.