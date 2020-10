Kinder-Fitness beim Velpker Sportverein

Bewegung und Sport ist wichtig für das körperliche Wohlbefinden unserer Kinder. Es fördert die Gesundheit und stärkt das Immunsystem. Der Velpker Sportverein hat Kinderturnen schon länger in seinem Programm. Seit diesem Jahr wird nun auch Kinder-Fitness für alle Kids zwischen 6 und 10 Jahren angeboten.

Unter der Leitung der Trainerin Natali Mangione findet jeden Freitag ab 15 Uhr im Gymnastikraum des Vereins, an der Prügeleiche in Velpke, das Training statt.

Mit viel Spaß zu turnen, mit dem Ball spielen oder kindgerechte Übungen zu erlernen, ist Natalis Ziel. “Man muss die Kids schon früh an den Sport heranführen um den Spaß und das Interesse zu wecken. Nicht selten kommt es dann zu tollen sportlichen Erfolgen“ Sagt der Velpker Sportverein. Natürlich beachtet der Verein auch hier die zurzeit geltenden Corona Regeln. Wer Interesse am Angebot der Velpker hat, kann sich in der Geschäftsstelle des Vereins, An der Prügeleiche 2, 38458 Velpke, Dienstag und Mittwoch 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr oder telefonisch unter 05364/7275 informieren