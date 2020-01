Mitgliederversammlung TuS Seershausen/Ohof

Am Samstag, den 11.01.2020 konnte der 1. Vorsitzende Fabien Mierendorff wieder viele Vereinsmitglieder zur Mitgliederversammlung des TuS Seershausen/Ohof im Landhaus Seershausen begrüßen.

In den Berichten ging der Vorstand auf die Ereignisse des letzten Jahres ein. So wurde ein neues Pächterteam für das Sportheim des TuS gefunden.

Im Juni 2019 fand die Ü60-Niedersachsenmeisterschaft der Fußballer auf dem Sportgelände des TuS Seershausen/Ohof statt, welches sehr gut besucht wurde.

Daneben richtete der TuS im August die Härkesamtgemeindemeisterschaft aus.

Für die Sanierung eines Fußballplatzes des TuS in 2020 wurde bei der Gemeinde Meinersen ein Zuschuss beantragt und genehmigt. Somit kann mit der Sanierung in diesem begonnen werden.

Auch die Handballer veranstalteten zwei Schulturniere in Meinersen und Müden. Außerdem wurde der Vertrag der HSG Müden/Seershausen im letzten Jahr verlängert.

In den Sommerferien ging es dann wieder für die Jugendlichen an den Lensterstrand in Grömitz.

Im Herbst trainierte die Ferienfußballschule zahlreiche Kinder und Jugendliche auf dem Sportgelände des TuS.

Für dieses Jahr ist weiterhin geplant, den Spielplatz auf dem Sportgelände wieder mit Spielgeräten auszustatten.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen ist Fabian Mierendorff als 1. Vorsitzender wiedergewählt worden. 2. Vorsitzender ist Manuel Rücker. Philip Nicks ist als Geschäftsführer wiedergewählt worden, Kassenwartin ist Candy Graßhoff und der Posten der Jugendleiterin ist mit Miriam Weidmann besetzt. Heiner Weidmann ist als Schriftführer/Pressewart ebenfalls wiedergewählt worden.

Auch Ehrungen standen wieder auf dem Programm.

Ehrenmitglieder (50 Jahre)

Anke Höper, Michael Timsries, Friederich Wilhelm Wiedenroth, Hans-Henning Werde

Goldene Ehrennadel (40 Jahre)

Helga Krückel, Karin Rücker, Rainer Bornemann, Wolfgang Fischer, Helmut Rücker, Rainer Zeyda

Silberne Ehrennadel (20 Jahre)

Bergit Höper, Steffen Höper, Renate Bozella, Ann-Christin Wagner, Tim Ziegler, Christina Fett, Lisa Waldmann, Jörg Zimmermann, Ulrike Zimmermann, Stephan Kalmbacher, Wieland Ellßel, Frederic Geffers, Matthias Maurer, Lars Meyer, Simon Schaper

Sonderehrung:

Alexander Baars für sein Engagement als Spartenleiter Fußball und darüber hinaus.

Heiko Janz für mehr als 10 Jahre Grömitzbetreuer und Organisator.

Frank Meyer für die Elektrifizierung der Sportanlage.

Das Ü60 Orgateam zur Durchführung der Ü60-Niedersachsenmeisterschaft

