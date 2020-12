Mutige Restauranteröffnung in Velpke

Mutig ist diese Restauranteröffnung zu den momentanen Bedingungen auf jeden Fall. Teresa Badalamenti hat seit dem 22. November die Bewirtung des Vereinsheims des Velpker Sportvereins übernommen. Allerdings, natürlich durch die Corona-Pandemie, erst nur mit dem Verkauf von Pizza und demnächst auch Hamburgern außer Haus.

Aber lassen wir doch Teresa selbst zu Wort kommen und wünschen Ihr alles Gute zu diesem Schritt in ungewöhnlichen Zeiten.

„Guten Tag,

ich stelle mich vor. Ich bin Teresa und komme aus Palermo. Ich habe 3 wunderbare Söhne und das Leben hat mich in 2014 dazu gebracht hier nach Deutschland umzuziehen. Heute bin ich froh wie nie zuvor diesen Schritt gemacht zu haben.

Aufgrund meiner Leidenschaft in der Küche habe ich meinen ersten Beruf verlassen und habe dafür Liebe und Entschlossenheit für die Gastronomie entwickelt. Ich habe angefangen, die ersten Kurse zu besuchen um mehr in dieses Berufsfeld einzudringen.

Nun ist “Bedda Matri” geboren, eine Pizzeria und Hamburgeria, die nicht aufhören wird, nur klassische Pizzen und Hamburger zu machen. Es wird ein Crescendo aus Leidenschaft und Kreativität.

Ein besonderes Dankeschön an Herrn Malsch, Leiter des Velpker Sportvereins und an die Kooperatoren/-innen.

Insbesondere an meine Söhne (Emanuele, Gabriele und Michele), die mich jeden Tag stützen. Und natürlich dürfen die Personen, die mit mir kooperieren, nicht fehlen, sowie Antonio V. und alle italienischen Köche und Kollegen, mit den ich glücklich gearbeitet habe.

Einen sehr großen Dank an Herrn Siwek, dessen Bier der Krombacher Brauerei wir in Zukunft in unserem Restaurant ausschenken werden.

Danke an alle, die meine Spezialitäten genießen werden.

Ich widme den Namen dieses Lokals meinem Freund Marino, der leider nicht mehr zwischen uns lebt, der mich bei jeden Anruf fragte “Hi, Bedda Matri! Wie geht’s dir?”

Bedda Matri ist ein typischer Ausruf für Freude aus Palermo, Stadt meiner Herkunft!

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch allen ein glückliches Weihnachten und ein frohes neues Jahr zu wünschen!“