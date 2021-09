Neues Outfit bei der JSG Nordkreis

Am 07.09.2021 überreichte, stellvertretend für die Volksbank eG Wolfenbüttel, Jens Grießl, Vermögenskundenbetreuer in der Volksbankfiliale Velpke, einen großen Scheck in Höhe von 1.284,84 an den FC Nordkreis e.V.. Corona bedingt hat sich diese Scheckübergabe auf dem Sportplatz des FC Nordkreis e.V. zeitlich deutlich verzögert.

Mit der Zuwendung unterstützt die Volksbank den FC Nordkreis e.V. bei der Anschaffung einheitlicher Trainingsanzüge sowie zwei Trikottaschen für die Spielgemeinschaft JSG Nordkreis G-Jugend (jetzige F-Jugend). Betreuer der Mannschaft war damals Holger Bartels der mittlerweile an Stefan Neumann übergeben hat.

Die Zuwendung stammt aus den Reinerträgen des VR Gewinnsparens der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Auf den Foto in der oberen Reihe von links: M. Hobohm (JSG), M. Kaczmarek (JSG), H. Bartels (JSG), H. Grießl (Volksbank), S. Neumann (JSG)