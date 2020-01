Niedersächsische Kameradschaftsvereinigung Leiferde

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 11. Januar 2020 statt. Der erste Vorsitzende Uwe Kopydlowski begrüßte alle Anwesende und erklärte in seinen Bericht, dass die Kameradschaft auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken kann. Die NKV Leiferde hatte im Berichtsjahr zwei Neueintritte, so lautet der Mitgliederstand am 31. Dezember 2019 – 43 Kameraden und Kameradinnen. In seinen Jahresrückblick erinnerte Uwe Kopydlowski an die gemeinsame beliebte Radtour, die Veranstaltung war wieder gut angekommen und wird in diesem Jahr wiederholt. Außerdem ist auch die, im Herbst stattgefundene Grünkohlwanderung bei allen Teilnehmern sehr gut angekommen. Auch sie ist mittler weilen ein fester Bestandteil im Programm der Kameradschaft.

Die Kameradschaft nahm auch an den Delegiertentagungen, am Neujahrsempfang der Gemeinde Leiferde und an der Trauerfeier am Volkstrauertag teil. Außerdem konnte er, auf Grund einer großzügigen Spende der Volksbank Südheide, von der aufwendigen Restaurierung der alten Vereinsfahne berichten. Über die hervorragenden Schießleistungen berichtete der Schießwart Christian Wöhler. Die Kameradschaft Leiferde stellte mit 9 Schützen bei 19 Starts in 5 Mannschaften eine erfolgreiche Truppe. Die Leiferder Schützen hatten sowohl bei den Kreis-, als auch bei den Landesmeisterschaften sehr gut abgeschnitten. Es wurden mehrfach erste Plätze auf allen Ebenen und in allen Disziplinen belegt. In der Gesamtwertung des Monatspokales konnte er in der Disziplin Luftgewehr Olaf Kowalewski und im Kleinkalieberschießen gleich drei Schützen (Jens Wöhler, Gustav Busse, Dirk Dannheim) als bester Schütze auszeichnen.

Neu gewählt wurden der zweite Vorsitzende Jörg Kub und der stellvertretende Fahnenträger Jens- Uwe Voiges. Weiter wurden Sven Liss als stellvertretender Kassenführer, Leonie Wöhler als stellvertretende Schriftführerin, sowie Jens Wöhler als stellvertretender Schießwart von der Versammlung gewählt.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Dirk Dannheim, Sylvia Heumann, Jens- Uwe Voiges und für 30 Jahre Peter Thom und Lothar Wisse geehrt. Renate Wöhler, Paul Gericke, Wolfgang Dreinerth und Horst Schröder wurden für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit mit der Treue-Nadel vom Vorstand ausgezeichnet. Zum Schluss bedankte sich Uwe Kopydlowski für die gute Zusammenarbeit mit seinen Vorstandsmitgliedern und den eifrigen Helfern. Wünscht allen für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit.