Schnupper-Golf-Ferientag 12.10.2020

Wir möchten auch in den Herbstferien unseren beliebten Schnupper-Golf-Ferientag anbieten.

Dieser findet am 12. Oktober statt.

Herzlich eingeladen sind: Kinder und Jugendliche des Golfclubs, Nachbarn, Nichtgolfer, Freunde, Bekannte etc. Für all diese ist der Tag gedacht.

Also meldet euch bis zum 11.Oktober 2020 an und genießt diesen Spaß mit uns.

Ein Kessel Buntes auf unserer Range mit Michael Goerden.

Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 7€ je Kind/Jugendlicher für ein warmes Essen.

Nähere Infos in unserem Clubsekretariat per Telefon oder Mail an: info@golfclub-gifhorn.de