WAZbewegt: Wenn sich die Mittagspause am Wetter orientiert…

Blauer Himmel, Sonnenschein, angenehme 24 Grad – das alles hatten wir gestern in Wolfsburg nicht. Stattdessen zogen dunkle Wolken über unsere Stadt und in regelmäßigen Abständen öffnete der Himmel seine Schleusen. Um das gesteckte Tagesziel auf der Schrittzähleruhr zu erreichen, war deshalb sehr viel Spontanität gefragt.

Kurz mal in der Mittagspause losgehen – so einfach war es gestern nicht. Der ständige Blick gen Himmel und das Checken der Wetterapp wechselten sich bei den Kolleginnen und Kollegen im Büro ab. „Da hinten klart es auf!“ – die Freude war groß, als sich endlich die dunklen Wolken verzogen und der Regen nachließ.

Jetzt schnell die regenfesten Jacken übergeschwungen und mit Regenschirmen präpariert und dann endlich raus! Perfekt gerüstet ging es im Eiltempo hinaus in die Fußgängerzone. Ein kleiner Marsch durch die Porschestraße, am Kunstmuseum entlang, hinauf auf den Klieversberg – das war unser kleines Ziel in der leider nicht allzu langen Mittagspause.

Der kleine Ausflug hatte sich gelohnt: Der ganze Wald roch nach den Regenfällen herrlich frisch und sehr intensiv. Am Ende unserer Mittagspause hatten wir im Schnitt knapp 3000 Schritte mehr auf unserer Uhr und hoffen für unsere heutige Mittagspause auf ähnliches Glück beim Wetter.

Liebe teilnehmenden Teams!

Welche Erfahrungen habt ihr bisher bei euren täglichen Lauf- und Walkrunden gemacht? Auf welchen Strecken und Routen sammelt ihr eure Schritte ein? Lasst uns alle an euren Erlebnissen teilhaben und postet hier auf www.unteruns-portal.de einen kleinen Bericht.

Bestes Gelingen!