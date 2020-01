Am vergangenen Sonntag fand die traditionelle Winterwanderung des Fördervereins der Feuerwehr Wendschott statt.

80 Wanderlustige trafen sich morgens um 10 Uhr am Feuerwehrhaus um vormittags gemeinsam zu wandern.

Die Strecke führte durchs Neubaugebiet “Wildzähnecke”, über die Umgehungsstraße hinweg und dann in Richtung Velstove. Am Hundeübungsplatz erwartete die Wanderer eine Station mit leckerer Verpflegung, an der sich alle gerne bedienten. Nach kurzweiliger Pause ging es weiter an Feldern und Wäldern vorbei, zurück zum Feuerwehrhaus Wendschott, wo schon alles fürs ersehnte Grünkohlessen vorbereitet war. In geselliger Runde und bei tollen Gesprächen schmeckte es allen sehr.

Kurzum: Auch in diesem Jahr war die Winterwanderung bei bestem Wetter ein voller Erfolg!

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und freuen uns besonders, dass wir auch in diesem Jahr wieder neue Gesichter aus den Baugebieten begrüßen durften.