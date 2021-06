135 Jahre Blaues Kreuz in Deutschland e.V. –

Die Wolfsburger Selbsthilfegruppe war Teil der bundesweiten Veranstaltung

Eigentlich war alles klar und bereits organisiert beim Blauen Kreuz. Der Höhepunkt der Blaukreuz- Arbeit, das alle fünf Jahre stattfindende Bundestreffen, sollte bereits 2020 stattfinden. Dann kam die Corona-Pandemie und Alles wurde anders. Aufgeben wollte aber niemand und so wurde das Bundestreffen am 19.06.2021 als Online-Variante nachgeholt.

„Es ist natürlich sehr schade, dass diesmal nicht die Möglichkeit bestand, sich mit den vielen anderen Gruppen aus ganz Deutschland persönlich auszutauschen. Aber es galt das Beste aus der gegenwärtigen Situation zu machen, und das haben wir getan,“ erklärte Siegfried Neumann, 1.Vorsitzender des Wolfsburger Ortsverein.

Viele der fast 1100 Gruppen und Vereine, zusammengeschlossen im Blauen Kreuz in Deutschland e.V. um suchtkranken Menschen und deren Angehörigen zu helfen, nahmen an der zentralen Online- Veranstaltung teil, so auch die Wolfsburger Gruppe.

Die Michaelis-Kirchengemeinde in Fallersleben stellte die Räumlichkeiten und weitere notwendige Technik zur Verfügung. „Es ist insbesondere in solchen Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich, dass eine Kirchengemeinde so großzügig handelt. Deshalb möchten wir uns ganz herzlich bei der Michaelis-Kirchengemeine bedanken.“ , führte Neumann aus.

Neben den Liveschaltungen zu verschiedenen Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland standen als Highlights Impulsvorträge auf dem Programm, die das gemeinsame Thema des Bundestreffens „Gemeinsam.Echt.Frei“ aufnahmen. Dann führte der in der Wolfsburger Gruppe gut bekannte und vernetzte Bundesvorsitzende, Jürgen Paschke, in einem spannenden Interview durch 135 Jahre Geschichte des Blauen Kreuzes.

Nach dem offiziellen Teil schloss das Bundestreffen mit der Übertragung des Theaterstücks „Sinneswandel“ aus dem Falkenroth-Haus Hagen und einem Livestream Konzert mit Judy Bailey.

Als Andenken an das erste „irgendwie andere“ Bundestreffen durften die Teilnehmer der Wolfsburger Gruppe sich über das Buch „Lebenslinien“ freuen.

Wenn sich Suchtkranke und Angehörige ein Bild von der Arbeit des Blauen Kreuzes machen möchten, sind sie wie immer herzlich eingeladen. Alle Kontaktdaten unter www.blaues-kreuz-wob.de