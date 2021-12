2 E-Lastenbikes erweitern das Angebot von Projekt „FITmobil“

Das Projekt “FITmobil – Fahrradfahren verbindet Nationen und Regionen“ überzeugte den Zweckverband Großraum Braunschweig sowie das Land Niedersachsen. Aus den Fördertöpfen des Zweckverbandes „klimafreundlich Leben“ und der Förderung „für Selbsthilfegruppen und Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten“ vom Land Niedersachsen, profitierte auch der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team e.V. Mit dem Zuschuss der Gemeinde von 2.000,– € hatte der Verein für 2021 20.000,– € für das Projekt zur Verfügung.

Neben Unterstützung des ehrenamtlichen Einsatzes in der Fahrradwerkstatt in der Flüchtlingswohnanlage und die Anschaffung eines Containers als Unterstand konnten endlich zwei E-Lastenbikes angeschafft werden.

Doch so einfach wie anfangs gedacht, war die Anschaffung der Räder leider nicht. Zuerst gab es sehr lange Wartezeiten und dann wurden die Modelle, die bestellt waren, vom Hersteller weltweit wegen eines technischen Fehlers zurückgerufen. Pünktlich zum Saisonende kamen dann doch die inzwischen höherwertigeren E-Lastenbikes beim Händler an.

Die beiden Vorsitzenden des Vereins, Jenny Reissig und Martin Heeschen, ließen es sich dann auch nicht nehmen, am 05. Dezember selbst die Lastenbikes von Knesebeck abzuholen. Sie wurden hingefahren und Björn Lilie, der selbst schon lange Fan von seinem E-Lastenbike ist, begleitete die Beiden nach Ehra. So konnten sie sich mit den Lastenbikes gut vertraut machen. „Das ist schon ein anderes Fahrradfahrgefühl,“ stellt Jenny Reissig fest, „und hat richtig Spaß gemacht!“

Martin Heeschen nahm dann ein Bike gleich mit nach Hause, um es seiner Familie vorzustellen. Inzwischen ist er mit Vereinsmitglied Sven Grabowski schon mit den E-Lastenbikes nach Brome zum Einkaufen gefahren.

„Und genau dafür wurden die Räder angeschafft,“ berichtet Reissig, „Familien und Vereine können sie ausleihen. Für touristische Fahrradtouren und für Einkaufsfahrten mit Senioren sollen sie in Einsatz kommen. Und auch für Ausflüge und Einkaufsfahrten mit Flüchtlingsfamilien, die in der Gemeinde und in der Flüchtlingswohnanlage leben, werden sie zukünftig zur Verfügung stehen!“

Wenn es die Witterung zulässt, werden Kennenlern- und Fahrkurse mit den E-Lastenbikes angeboten. Interessenten können sich über die Homepage: www.mosaikehralessien oder die Mailadresse: info@mosaikehralessien.de melden. Termine werden dann direkt vereinbart.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Projekt „FITmobil“ zukünftig einen kleinen umweltschonenden und sportlichen Beitrag leisten können,“ so Reissig.