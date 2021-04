Absage Benefizfestival

Bis dahin, achtet auf Euch, bleibt gesund und wir sehen uns mit einem Riesen Festival in 2022 wieder!”, so Daniel Berlemann (Pressesprecher) Das alles heißt nicht, dass Hand in Hand dieses Jahr keine Kinder & Jugendlichen unterstützen werde. Einige haben sie bereits unterstützt und viele andere folgen in den nächsten Wochen und Monaten. “Denn eines steht fest, vergessen darf man die Kinder auch in dieser Zeit nicht.” so Frank Jödicke, Vorsitzender.

Hier ein paar Worte vom Vorsitzenden unseres Mitveranstalters Mike Krause vom VfR Eintracht Nord e.V. Wolfsburg: Leider muss das Benefiz Event Hand in Hand für Kinder der Region ausfallen. Wir vom Vfr Eintracht Nord bedauern das sehr aber die Gesundheit geht vor. Wir wünschen der Organisation Hand In Hand viel Erfolg bei der Planung fürs neue Jahr. Auch wünsche wir uns das viele Spenden bei Hand in Hand eingehen, so dass vielen Kindern in der schwierigen Zeit geholfen werden kann. Wir vom Vorstand des VFR Eintracht Nord e.V. Wolfsburg freuen uns euch alle bald wieder auf unserer Anlage begrüßen zu dürfen und wünschen allen Lesern viel Gesundheit und ein fröhliches Osterfest.