Ramacher verpasst leider die Qualifikation für die Jugendeuropameisterschaft

Am Wochenende fand der dritte und somit letzte Qualifikationswettkampf im Trampolinturnen für die Jugendeuromeisterschaft statt. Insgesamt stellten sich 12 weibliche Turnerinnen in den Altersklassen von 2004-2008 der Herausforderung aus ganz Deutschland. Obwohl die Altersklassen so breit aufgestellt sind, können es nur die besten 4 schaffen und in Russland für Deutschland antreten.

Für Marrit Ramacher *2006 war es der aller erste internationale Qualifikationswettkampf. Alle drei Wettkämpfe lieferte Ramacher gute Übungen ab. Der ein oder andere Sprung hätte zwar besser laufen können, im gesamten sind wir mit der Leistung aber dennoch zufrieden. Leider reichte es am Ende nicht für die TOP 4 (7.).

Aus Niedersachsen gingen insgesamt 3 Turnerinnen an den Start (im Bild zu sehen, Ramacher in der Mitte)

Mit einem guten 7. Platz im nationalen Ranking belegt Ramacher dennoch den besten Platz aus Niedersachsen.

Jetzt stehen erstmal weitere Vorbereitungen auf den 2. Hessen Cup (online) im April, die deutschen Meisterschaften im Mai und langfristig gesehen wird Ramacher versuchen sich bis Oktober/November für die Jugendweltmeisterschaften zu qualifizieren, hier stehen die Chancen sehr gut, da im Altersbereich 2005/2006 vier Athletinnen aus Deutschland antreten werden.